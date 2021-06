Vodafone startet neuen Discounter mit Kampfpreis, aber einer Einschränkung Thorsten Neuhetzki 3 Minuten

Mobilfunk-Discounter gibt es in Deutschland zwar generell wie Sand am Meer, dennoch hat man sich bei Vodafone entschlossen, noch eine weitere Marke zu starten - mit einem interessanten Konzept, was die Preisfindung angeht. Es gibt nur einen Tarif – aber mit drei verschiedenen Grundkosten.