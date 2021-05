Vodafone: So wird das Internet für Millionen Kunden jetzt besser

Erst vor kurzem hat Vodafone angekündigt, mit Fiber Deep das Glasfasernetz näher zum Kunden zu bringen und so das Koaxialkabel im eigenen Netz durch schnellere Glasfaser zu ersetzen. Eine weitere Änderung am Transportnetz, also dem Kern des Netzes, hat Vodafone schon Anfang des Jahres vorgenommen. Sie wirkte sich vor allem auf die Performance der Internet-Leitungen im Osten Deutschlands aus. Damals hatte sich Vodafone nach längerer Pause erneut an den zentralen Internetknoten BCIX angeschlossen.

Jetzt hat der Netzbetreiber aus Düsseldorf erneut an den zentralen Internetknoten geschraubt und einen Engpass beseitigt. Bisher flossen nahezu alle Daten, die Kunden im Bereich der ehemaligen Unitymedia übertrugen, über eine „Aorta“ in Frankfurt am Main oder Amsterdam. Für die Kunden in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg gab es somit praktisch nur zwei Autobahn-Auffahrten ins Internet. Das hat sich nun geändert.

Durch mehrere neue regionale Auf- und Abfahrten fließt der Datenverkehr aus den drei Bundesländern nun über eine andere Glasfaser-Datenautobahn als bisher ins Internet und zurück. Dabei handelt es sich um Datenverkehr in einer Größenordnung von zurzeit bis zu 10 Terabit pro Sekunde (Tbit/s), die an Werktagen im Kabelnetz übertragen werden.

Vodafone: Übergang ins Internet erfolgt regionaler

Datenpakete aus Nordrhein-Westfalen auf ihrem Weg ins Internet nehmen nun die direkten Anbindungen von Vodafone in Amsterdam und Düsseldorf. Währenddessen leitet Vodafone die Datenpakete aus Hessen ab sofort über Frankfurt aus dem eigenen Netz in andere Netze weiter. Und der Datenverkehr aus Baden-Württemberg biegt nach München oder Frankfurt ab. Mobilfunk- und DSL-Kunden von Vodafone nutzen dieses Transport-Netz schon länger.

Besonders auswirken soll sich das neue Routing über das geänderte Transportnetz insbesondere bei allen Datenverbindungen, die du zu Servern von Netflix, Twitch, Facebook, Microsoft oder Google aufbaust. Durch die eingesparten Zwischenschritte verkürzt sich in vielen Fällen die Laufzeit, die ein Datenpaket benötigt, um ans Ziel zu gelangen. Je niedriger die Laufzeit, umso schneller reagieren beispielsweise aufgerufene Webseiten.

Im Zuge des neuen Routings hat Vodafone auch die Kapazität an mehreren privaten und öffentlichen Übergabepunkten erweitert. Der Datenverkehr an allen bundesweiten Übergabepunkten von Vodafone betrug zuletzt täglich bis zu 20 Tbit/s. Dabei gibt es noch deutliche Reserven im Netz, um weitere mögliche Spitzenlasten abfangen zu könenn.

„Unsere Netzinfrastruktur ist an alle für Deutschland relevanten Internet-Knoten angebunden“, sagt Guido Weissbrich, Netz-Chef von Vodafone. Darüber hinaus bestünden über den Vodafone-Mutterkonzern Verbindungen zu allen wichtigen internationalen Internet-Knoten. Alle Standorte seien so konzipiert, dass sich die Kapazitäten „bedarfsgerecht und ohne nennenswerten zeitlichen Verzug erweitern lassen“.