Vodafone schaltet UMTS ab - jetzt steht das Datum fest

Im Jahr 2019 standen bei Vodafone rund 8.000 LTE-Ausbauprojekte auf der Agenda. Dabei ging es nicht nur darum, LTE (4G) in mehr Regionen anbieten zu können, sondern auch darum, dem LTE-Netz mehr Kapazität zu spendieren. Vor zwei Wochen verkündete Vodafone zudem, 5G auf Basis des 700-MHz-Spektrums in die Fläche zu bringen – parallel zum LTE-Ausbau. Denn täglich rauschen 2,6 Millionen GB an Daten durch das Mobilfunknetz von Vodafone in Deutschland. Tendenz steigend. Nun schaltet Vodafone UMTS Schritt für Schritt ab.

Vodafone: Das UMTS-Netz stirbt

Um das eigene Netz fit für die Zukunft zu machen, will Vodafone vorhandene UMTS-Frequenzen in Zukunft ersatzweise für LTE nutzen. Und das hat unmittelbare Auswirkungen auf die eingesetzte Technologie im Vodafone-Netz. Denn jetzt steht unwiderruflich fest: UMTS hat im Netz von Vodafone keine Zukunft mehr. Am 30. Juni 2021 wird Vodafone sein UMTS-Netz, das erstmals das mobile Internet auf Handys brachte, in Deutschland abschalten. Dabei werden aber keine Antennen-Standorte zurückgebaut, sondern UMTS-Antennen in LTE-Stationen umgewandelt. Dafür ist nicht einmal ein Hardware-Tausch notwendig, da die Antennentechnik technologieneutral arbeitet.

Nackte Zahlen unterstreichen, warum dieser Schritt aus Sicht von Vodafone notwendig ist. Mit UMTS, eingeführt im Jahr 2001, sind Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 42 Mbit/s im Downstream möglich. Mit LTE kannst du hingegen bis zu 500 Mbit/s im Download nutzen, per 5G sind es sogar bis zu 1 Gbit/s. UMTS dient also streng genommen schon heute mehr als Fallback-Lösung, als tatsächlich dienlich für die Nutzung zu sein. Hinzu kommt: Ein LTE- und 5G-Netz arbeitet deutlich energieeffizienter als es mit einem UMTS-Netz möglich wäre. Nicht zu vergessen ist darüber hinaus, dass das LTE-Netz von Vodafone eine höhere Netzabdeckung als das UMTS-Netz hat. Vodafone erreicht nach eigenen Angaben schon heute 98,6 Prozent der deutschen Haushalte mit 4G.

UMTS ist kaum noch nachgefragt

Vodafone selbst sagt, dass weniger als drei Prozent aller Kunden, die heute das D2-Netz nutzen, überhaupt noch UMTS verwenden. Alle anderen surfen schon mit LTE oder gar 5G und damit deutlich schneller. Der 3G-Datenverkehr liegt nach Angaben des Netzbetreibers bei nur noch fünf Prozent des Gesamt-Datenverkehrs im Vodafone-Mobilfunknetz – und ist laut Vodafone weiter rückläufig.

Diejenigen, die jetzt noch UMTS nutzen, sollen im Laufe der kommenden 14 Monate ausführlich über die bevorstehende Abschaltung der in die Jahre gekommenen Mobilfunktechnologie informiert werden. Wer noch eine alte 3G-SIM-Karte nutzt, wird sie kostenlos bei Vodafone in eine LTE-SIM umtauschen können. Zudem startet bald ein neuer Online-Shop, in dem LTE-Hardware für zum Teil deutlich unter 100 Euro erworben werden kann. Neben etablierten Smartphone-Herstellern bieten darin auch neue Anbieter wie Oppo ihre Endgeräte an, verspricht Vodafone.

Vodafone schaltet UMTS ab: 3 x 5 MHz wandern ins LTE-Lager

Aus technischer Sicht werden schon jetzt die UMTS-Ressourcen schrittweise in das LTE-Netz von Vodafone übertragen. Ein erster Schritt ist schon abgeschlossen. Einen Teilbereich des bisherigen 3G-Frequenzspektrums (5 MHz) setzt Vodafone schon heute für die LTE-Versorgung ein. Einen weiteren 5-MHz-Block verlagert Vodafone aktuell in einem zweiten, schon angelaufenen Schritt in das LTE-Netz. Die verbliebenen UMTS-Ressourcen (nochmals ein 5 MHz-Block) nutzt Vodafone schließlich ab dem 30. Juni 2021 für sein LTE-Netz. UMTS geht dann im deutschen Vodafone-Netz in den Ruhestand.

Der Netzbetreiber betont, dass nach der UMTS-Abschaltung Sprach- und SMS-Dienste weiter funktionieren. Gleiches gelte für den Auto-Notruf eCall. Im Zweifel sei eine Verfügbarkeit auch über das nach wie vor nutzbare 2G-Netz (GSM) gewährleistet. Ziel sei aber, alle Dienste mindestens im ausgebauten LTE-Netz laufen zu lassen. Und das nicht nur mit Blick auf Daten-, sondern auch bei Sprachdiensten. So strebt Vodafone zum Beispiel an, Voice over LTE (VoLTE) ab Sommer auch seinen Prepaid-Kunden (CallYa) anbieten zu können. Der Sprachverkehr funktioniert dann auch über das LTE-Netz von Vodafone.

VoLTE auch bei Discount-Marken

Und was ist mit Prepaid-Discountern, die das Vodafone-Netz für eigene Tarife nutzen? Auch ihnen soll spätestens Ende Juni 2021 VoLTE zur Verfügung stehen. Man befinde sich mit den Partnern wie 1&1, freenet oder auch der eigenen Discountmarke otelo in Gesprächen und gehe davon aus, mit allen im Laufe der kommenden 14 Monate entsprechende Einigungen erzielen zu können. Der genaue Startzeitpunkt von VoLTE obliege aber dem jeweiligen Partner, heißt es seitens Vodafone.

Wichtig: Vor allem in älteren Smartphones ist es notwendig, VoLTE in den Einstellungen manuell zu aktivieren. Wer damit Schwierigkeiten hat, kann sich auch an Mitarbeiter in Vodafone-Shops wenden, die ab sofort entsprechende Schulungen erhalten sollen. Zudem hat Vodafone auf seiner Homepage einen Hintergrundbereich erstellt, der über die Abschaltung des UMTS-Netzes informiert.