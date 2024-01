Vodafone schaltet diesen Monat zahlreiche Sender im Kabelnetz ab

In den Bereichen der ehemaligen Kabel Deutschland hat Vodafone schon vor langem den Worten Taten folgen lassen: Analoge Radiosender auf UKW-Frequenzen gibt es im Kabel seit 2018 nicht mehr. Früher konntest du einen Radiotuner aus deinem HiFi-Turm an die Radio-Kabeldose deiner Wohnung anschließen, die passende UKW-Frequenz einstellen und Radio hören. Das geht hier nicht mehr. Radio im Kabelnetz gibt es nur noch digital, zu hören, nur per Fernseher oder mit speziellen digitalen Radio-Kabeltuners. Jetzt folgen weitere Abschaltungen. In diesem Monat wird Vodafone das „gut alte UKW-Radio“ im Kabel auch im ehemaligen Unitymedia-Gebiet abschalten. Das betrifft Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

UKW-Radio verschwindet final aus dem Vodafone-Kabelnetz

Seit Dezember 2023 ist das Radio-Angebot im Kabelnetz von Vodafone auch in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen überall digital verfügbar. Nun folgt der finale Schritt auf dem Weg zu einem komplett digitalisierten Kabel: Vodafone stellt die analoge Übertragung der Hörfunkprogramme auf UKW ein. „Alle Radiosender sind aber weiterhin digital über das Kabel zu empfangen“, sagt Marc Albers, Bereichsleiter Breitband und Entertainment bei Vodafone. Allerdings: Voraussetzung für den Empfang ist ein digitales Empfangsgerät. Dieses kostet Geld und es ist fraglich, ob es das Angebot überhaupt braucht, da mit klassischem UKW, DAB+ und Internetradio zahlreiche Alternativen bereitstehen. Zudem sind die Empfänger ausschließlich für den digitalen Kabelradio-Empfang geeignet. Allerdings können auch viele Fernseher die Signale wiedergeben, verbrauchen dann aber trotzdem Strom für den Bildschirm. Digital kommen etwa 350 Sender ins Haus, analog waren es höchstens ein Zehntel.

In Hessen erfolgt die Abschaltung am 9. Januar, in Nordrhein-Westfalen am 10. Januar und in Baden-Württemberg am 11. Januar. In allen anderen Bundesländern bietet Vodafone wie erwähnt schon seit 2018 kein analoges Kabelradio mehr an. Bis Ende Januar wird Vodafone auf den Radiofrequenzen Bandansagen schalten, die über den Digitalempfang informieren sollen. Die endgültige Abschaltung der analogen Radioübertragung erfolgt in allen drei Bundesländern zum 31. Januar.

Man erhalte durch die Abschaltung des analogen Radios „einen größeren Gestaltungsspieltraum für die weitere Entwicklung des Kabelnetzes“, so Albers. Die Übertragung der Radiosignale beanspruche einen erheblichen Teil des Kabel-Frequenzspektrums. Durch deren Wegfall setzen wir Kapazitäten frei, mit denen wir die Internet-Versorgung verbessern werden“, sagt Marc Albers. Denn der Frequenzbereich, in dem das analoge Kabelradio gesendet wird, ist vor allem für den Upstream, also den Datenverkehr von zu Hause ins Internet, relevant. Dabei handelt es sich um den Frequenzbereich von 87,5 bis 108 MHz.

Vodafone kündigt an, seinen Kunden zukünftig beispielsweise höhere Upload-Geschwindigkeiten als bisher anbieten zu wollen. Bis heute sind im Kabel nicht mehr als 50 Mbit/s buchbar – ein klarer Nachteil gegenüber dem schnelleren Glasfaseranschluss.

Kabelnetz: Nebenkostenprivileg fällt

Ohnehin steht das Kabelnetz vor großen Veränderungen. Im Sommer fällt das Nebenkostenprivileg. Das heißt, dein Kabelanschluss kann nicht mehr einfach über die Mietnebenkosten abgerechnet werden. Du brauchst einen eigenen Vertrag mit deinem Kabelanbieter, willst du weiter Kabelfernsehen nutzen. Das zumindest sagen die Kabelnetzbetreiber. In der Praxis dürfte es schwer werden, Schwarzseher, die das TV-Signal weiterhin nutzen, ohne zu zahlen, abzuklemmen. Wer einen Vertrag mit Vodafone eingeht, muss sich hier nach Angaben des Netzbetreibers auf leichte Mehrkosten einstellen. Es gibt aber auch zahlreiche Alternativen, mit denen du TV-Sender empfangen kannst.