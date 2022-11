Vodafone rennen die Kunden davon

Nach Telefónica Deutschland (O2) und der Deutschen Telekom hat jetzt auch Vodafone seine Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Jahres vorgelegt. Halbwegs versöhnliche Nachrichten gibt es in diesem Zusammenhang aus dem Mobilfunk-Segment zu vermelden. Denn dort legte die Kundenzahl zu. Anders sieht es im Breitband– und TV-Segment aus. Hier musste Vodafone ein weiteres Mal schmerzliche Kundenverluste verkraften. Auch finanziell könnte es für den britischen Konzern und seine deutsche Tochtergesellschaft, die zuletzt 30 Prozent des Gruppen-Serviceumsatzes beisteuerte, besser laufen.

Vodafone schwächelt bei neuen Vertragskunden

Die Zahl der im deutschen Vodafonenetz geschalteten Endkunden-SIM-Karten lag zum Stichtag Ende September bei 31,35 Millionen. Das waren 91.000 mehr als noch Ende Juni. Während die Zahl werthaltiger Vertragskunden um 65.000 auf 19,09 Millionen zulegte, kletterte die Zahl der aktiven Prepaid-Kunden um 26.000 auf 12,26 Millionen. Insbesondere das vergleichsweise schwache Wachstum bei Vertragskunden dürfte dem Management von Vodafone nicht schmecken. Denn die Deutsche Telekom (+142.000) und Telefónica Deutschland (+304.000) steigerten ihre Vertragskundenzahl im abgeschlossenen dritten Quartal wesentlich stärker als der in Düsseldorf beheimatete Netzbetreiber.

Erschwerend kommt für Vodafone hinzu: Die Zahl der Breitbandkunden ist rückläufig. Und das schon das vierte Quartal in Folge. Zwischen Juli und September reduzierte sich der Kundenbestand im Breitband-Segment, das neben Kabel-Internet-Zugängen auch DSL-Anschlüsse umfasst, um 19.000 auf nunmehr 10,75 Millionen. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei klassischen Kabel-TV-Anschlüssen. Hier ging der Bestand an Kunden im dritten Quartal um 86.000 auf 13,01 Millionen zurück. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren standen noch fast eine halbe Million TV-Anschlüsse mehr in den Bilanzen von Vodafone.

Service-Umsatz entwickelt sich unzufriedenstellend

Der Umsatz von Vodafone Deutschland verbesserte sich im ersten Halbjahr des aktuell laufenden und Ende März endenden Geschäftsjahres. Er legte um 2,3 Prozent auf 6,59 Milliarden Euro zu. Der Service-Umsatz, also die Umsätze aus klassischen Tätigkeiten im Providergeschäft, ging aber um 0,8 Prozent auf 5,73 Milliarden Euro zurück. Nachdem Vodafone Deutschland schon das zweite Quartal des laufenden Jahres mit einem Minus von 0,5 Prozent abschließen musste, war es im dritten Quartal sogar ein Minus in Höhe von 1,1 Prozent.

Das von Sondereinflüssen bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verschlechterte sich im ersten Halbjahr 22/23 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres sogar um 7,4 Prozent auf 2,68 Milliarden Euro. Primär aufgrund dieser Zahlen hat die Vodafone Group ihre Erwartungen für das Gesamtjahr gesenkt. Wie Vodafone die nach eigenen Angaben „kommerzielle Unterperformance“ in Deutschland stoppen möchte, ist bisher nicht bekannt.