Vodafone: Hochgelobt, tief gefallen – Kunden scheuen das D2-Netz

Mehr und mehr dominiert der Mobilfunk unseren Alltag. Immer mehr SIM-Karten kommen in den deutschen Mobilfunknetzen zum Einsatz, deren 5G-Ausbau konsequent voranschreitet. Zwar könnte es in den kommenden Monaten noch reichlich Ärger rund um bereits verbaute Netzkomponenten von Huawei geben, den Erfolg wird das aber nicht oder nur wenig beeinträchtigen. Doch welches Mobilfunknetz in Deutschland ist im Jahr 2022 eigentlich hinsichtlich der Kundenzahlen am stärksten gewachsen?

Deutsche Telekom gewinnt die meisten Kunden

Eine Antwort auf diese Frage offenbaren die Abschlussberichte für das abgeschlossene Geschäftsjahr von Deutscher Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland. Und ihnen ist mit Blick auf die nackten Zahlen zu entnehmen, dass es einen großen Gewinner und zwei Verlierer gibt. Während die Deutsche Telekom ihre Kundenzahlen ein weiteres Mal kräftig steigern konnte, sah es bei Vodafone und Telefónica Deutschland nicht ganz so rosig aus. Doch es gibt wichtige Details, die man in diesem Zusammenhang nicht unter den Tisch fallen lassen darf.

Da wären etwa die Zahlen von Telefónica Deutschland. Sie besagen, dass der Netzbetreiber im vergangenen Jahr fast 1,5 Millionen Kunden verloren hat. Das lag aber primär daran, dass der Mobilfunker zum Jahresende damit begonnen hat, die Zählweise seiner Prepaid-Kunden zu ändern. Nicht genutzte Prepaid-Karten werden seit dem vierten Quartal deutlich schneller ausgebucht als zuvor.

Dadurch verlor die Muttergesellschaft von O2 allein im Schlussquartal des vergangenen Jahres rund 2,9 Millionen Prepaid-Kunden. In Summe standen Ende 2022 knapp 2,7 Millionen Prepaid-Nutzer weniger in den Bilanzen als noch Ende 2021.

Telefónica Deutschland gewinnt mit O2 viele Vertragskunden

Sehr viel wichtiger sind für Mobilfunkunternehmen aber Vertragskunden. Denn sie zahlen eine zuweilen hohe monatliche Grundgebühr und sorgen so in der Regel für deutlich höhere Umsätze als Nutzer einer Prepaid-Karte. Und in diesem Segment lief es für Telefónica Deutschland sehr viel besser. Aufgrund stark nachgefragter O2 Free Tarife kletterte die Zahl der Vertragskunden von Telefónica Deutschland im vergangenen Jahr um rund 1,2 Millionen auf zuletzt rund 26,3 Millionen.

Bei Vertragskunden ist Telefónica damit der mit Abstand größte deutsche Netzbetreiber. Selbst die Deutsche Telekom kann da nicht mithalten. Sie gewann im vergangenen Jahr rund 660.000 Vertragskunden und kann in diesem Segment auf knapp 23,8 Millionen Kunden blicken. Hinzu kamen bei der Telekom fast 380.000 neue Prepaid-Kunden, deren Bestand zuletzt knapp 30,5 Millionen notierte.

Und was ist mit Vodafone?

Bleibt natürlich noch die Frage: Wie lief das Geschäft für den dritten Netzbetreiber Deutschlands? Die gute Nachricht für Vodafone: Bei den Prepaid-Kunden war für die Tochtergesellschaft des britischen Netzbetreibers ein kleines Wachstum zu verzeichnen. Um knapp 100.000 Kunden legte die Zahl der Prepaid-Nutzer von Vodafone zu; auf knapp 12,3 Millionen. Im wichtigen Geschäft mit Vertragskunden verlor Vodafone aber ordentlich an Boden. Die Kundenzahl hier ging im vergangenen Jahr um 26.000 auf rund 19,11 Millionen zurück. Ein Grund, warum man in Düsseldorf zum Sparen verdammt wird.

Deutsche Telekom Telefónica Deutschland Vodafone Entwicklung Prepaid-Kunden (2022) 376.000 -2,70 Millionen 96.000 Entwicklung Vertragskunden (2022) 662.000 1,23 Millionen -26.000 Kundenentwicklung gesamt (2022) 1,04 Millionen -1,47 Millionen 70.000 Kundenbestand Prepaid (Ende 2022) 30,46 Millionen 16,28 Millionen 12,27 Millionen Kundenbestand Postpaid (Ende 2022) 23,79 Millionen 26,34 Millionen 19,11 Millionen Gesamtkundenbestand 54,25 Millionen 44,31 Millionen 31,38 Millionen

In Summe war zum Stichtag Ende vergangenen Jahres die Deutsche Telekom der größte deutsche Mobilfunkanbieter – mit 54,25 Millionen Kunden. Auf den weiteren Plätzen folgen Telefónica Deutschland (44,31 Millionen) und Vodafone Deutschland (31,38 Millionen).