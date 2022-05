Vodafone GigaMobil: Das sind die neuen Handy-Tarife von Vodafone

1,4 Milliarden Gigabyte habe Vodafone im vergangenen Jahr in seinem Mobilfunknetz transportiert, 27 Prozent mehr als 2020. Das teilte der Konzern heute mit – verbunden mit der Botschaft, dass das Datenvolumen in den eigenen Mobilfunktarifen erhöht wird. „Deshalb bringt Vodafone für seine Kunden jetzt mehr Daten zum selben Preis“, heißt es wörtlich in der Mitteilung aus Düsseldorf. Doch das stimmt nicht. Denn die bestehenden Kunden gehen leer aus. Die neuen Tarife, die zum 1. Juni gültig werden, gelten nur für Kunden, die neue Verträge abschließen oder ihre Verträge verlängern.

Mit den neuen Tarifen gibt es einen neuen Namen. Vorbei ist die Zeit der Vodafone-Red-Tarife. Wie alles bei Vodafone sind nun auch die Handytarife „Giga“ und hören auf den Namen „GigaMobil“. Die GigaMobil- und GigaMobil Young Tarife erhalten bis zu 25 Prozent mehr Datenvolumen. Das klingt gut, ist in absoluten Werten aber wenig, wie der nachfolgende Überblick zeigt. Mit dem GigaDepot kannst du dein ungenutztes Datenvolumen in den nächsten Monat mitnehmen. Die monatlichen Preise aus den altbekannten Red- und Young-Tarifen bleiben unverändert bestehen.

Vodafone GigaMobil im Überblick

GigaMobil XS GigaMobil S GigaMobil M GigaMobil XL monatliche

Grundgebühr 29,99 Euro 39,99 Euro 49,99 Euro 79,99 Euro Anrufe & SMS Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Datenvolumen 4 GB 8 GB 16 GB unlimitiert Netz/ Bandbreite

Vodafone GSM/LTE/5G mit maximal möglicher Geschwindigkeit Datenautomatik SpeedGo: Bis zu 3x 250 MB für 3 Euro im Monat; abstellbar via App oder SMS Anschlusspreis 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro Laufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate Extras GigaDepot GigaDepot GigaDepot eine OneNumber Karte kostenlos zubuchbar GigaKombi 50 Prozent mehr Daten & bis zu 15 Euro Rabatt Daten-Flatrate & bis zu 15 Euro Rabatt bis zu 15 Euro Rabatt Buchen ab 1. Juni

Besonderheit bei den Tarifen GigaMobil XL und GigaMobil Young XL ist nicht nur die Datenflatrate. Denn zusätzlich ist hier eine OneNumber SIM-Karte (besser bekannt als MultiSIM) mit gleicher Mobilfunk-Nummer wie die Hauptkarte inklusive. Familienmitglieder können sie in allen GigaMobil und GigaMobil Young-Tarifen weitere Red+-Zusatzkarten (hier bleibt der Name Red) mit eigenen Mobilfunk-Nummern hinzubuchen. Das Datenvolumen der Hauptkarte wird dann mit den Familienkarten über die MeinVodafone App geteilt.

Vodafone GigaMobil Young im Überblick

GigaMobil Young S GigaMobil Young M GigaMobil Young L GigaMobil Young XL monatliche

Grundgebühr 24,99 Euro 29,99 Euro 37,99 Euro 69,99 Euro Anrufe & SMS Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Datenvolumen 10 GB 30 GB 50 GB unlimitiert Netz/ Bandbreite

Vodafone GSM/LTE/5G mit maximal möglicher Geschwindigkeit Datenautomatik SpeedGo: Bis zu 3x 250 MB für 3 Euro im Monat; abstellbar via App oder SMS Anschlusspreis 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro Laufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate Extras GigaDepot GigaDepot GigaDepot eine OneNumber Karte kostenlos zubuchbar GigaKombi 5 GB extra & bis zu 15 Euro Rabatt bis zu 15 Euro Rabatt Buchen ab 1. Juni

Buchst du zum Mobilfunk-Tarife auch ein Festnetz- oder TV-Produkt von Vodafone hinzu, greift der GigaKombi-Vorteil. Jeden Monat bekommst du bis zu 15 Euro auf die Mobilfunk-Rechnung. Zusätzlich gibt es ab GigaMobil M aufwärts eine unlimitierte Datenflatrate fürs Smartphone. In den Tarifen GigaMobil XS und S erhöht sich das monatliche Datenvolumen um 50 Prozent. Und ab GigaMobil Young M gibt es jeden Monat 5 Gigabyte on top.

Vodafone GigaMobil: Eine Einschätzung

Mehr Datenvolumen zum gleichen Preis – das klingt prima. Ist es aber nicht. Denn schaut man sich die bisherigen und die neuen Tarife genau an, so bleibt vor allem eins: Ein hoher Preis. Die Tarife bei Vodafone beginnen bei knapp 30 Euro monatlich – dafür bekommst du ab Juni 1 GB mehr als bisher. GigaMobil S war bislang als Red S bekannt – für 40 Euro gibt es nun 12 statt 10 GB. Und buchst du einen Tarif für 50 Euro, so gibt es nun mit 25 GB ganze 5 GB mehr Datenvolumen.

Ein großer Wurf sieht anders aus. Bedenken muss man nämlich auch: Der Vodafone Pass, der vor allem beim Videostreaming Datenvolumen gespart hat, fällt weg. Die Bundesnetzagentur hat die Option verboten. Immerhin: Vodafone hat sich mit den neuen Tarifen getraut, die Datenflatrate nicht mehr zu verstecken.