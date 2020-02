Vodafone: 1.000 Mbit/s jetzt auch per Handy-Netz

Die 5G-Sender, die Vodafone bereits betreibt, konnte das Unternehmen bislang nur mit verminderter Geschwindigkeit betreiben. Bis zu 500 Mbit/s waren üblich. Der Grund: Nur ein Teil der im vergangenen Jahr ersteigerten Frequenzen durfte das Unternehmen auch schon nutzen. Sie hatte Vodafone schon 2018 von O2 erworben. Den Einsatz der ersteigerten zusätzlichen Frequenzen musste die Aufsichtsbehörde erst genehmigen.

Das ist jetzt geschehen. Ein größeres Frequenzspektrum bedeutet automatisch mehr Kapazität und somit auch einen höheren Datendurchsatz. Nach Angaben von Vodafone kann das Unternehmen mit den 5G-Sendern nun „je nach Standort“ in der Spitze bis zu 1 Gbit/s in die Luft schicken. Diese Datenrate teilen sich dann aber wiederum alle Nutzer, die das selbe Antennensegment nutzen. Aktuell sind das jedoch noch nicht viele.

Erweiterung bestehender Sender hat schon begonnen

Die Vodafone Techniker bringen jetzt die bestehenden 5G-Stationen auf volle Leistung, neue Antennen werden gleich mit voller Leistung aufgebaut. „5G nimmt 2020 weiter an Fahrt auf“, ist sich Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter sicher. „Wir schalten bei 5G in diesem Jahr den Turbo an, beschleunigen unser Netz und den Ausbau. Dort wo das Gigabit gebraucht wird, bringen wir das Gigabit.“

Nach eigenen Angaben betreibt Vodafone schon in 50 Städten und Gemeinden 5G-Antennen. Bei ihnen müssen nun die zusätzlichen Frequenzen eingestellt werden. Mit den Arbeiten sei bereits begonnen worden, so dass die ersten 80 Antennen noch in dieser Woche das Gigabit liefern werden. Sie stehen unter anderem in Düsseldorf, Stuttgart, Dortmund, Karlsruhe, Frankfurt am Main oder Mainz.

5G soll bis Ende des Jahres 10 Millionen Menschen erreichen

Bis Ende März will Vodafone rund 500.000 Menschen mit 5G erreichen. Hinzu kommen 5G-Projekte in der Industrie, etwa bei Airbus, Thales, e.GO Mobile oder Total. Bis zum Ende des Jahres 2020 will Vodafone die neue Mobilfunk-Generation für 10 Millionen Menschen verfügbar machen. Bis Ende 2021 soll 5G für 20 Millionen Menschen verfügbar sein.

In seinem Kabel-Festnetz hatte Vodafone in der vergangenen Woche die Reichweite seines Gigabit-Angebotes auf 17 Millionen Haushalte erhöht – und gleichzeitig den Preis drastisch gesenkt.