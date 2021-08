Vodafone erhöht LTE-Volumen bei diesem Tarif deutlich

Die Marke CallYa steht bei Vodafone seit eh und je für den Prepaid-Markt. Die Merkmale: Keine Vertragslaufzeit und keine weiteren Verpflichtungen. So auch bei CallYa Digital, einem Tarif, den du nur online abschließen kannst. Die Laufzeit des Tarifes liegt bei vier Wochen.

Für 20 Euro kannst du innerhalb dieser vier Wochen jetzt insgesamt 15 GB Daten verbrauchen. Bislang waren es 10 GB. Das Datenvolumen hat Vodafone also deutlich erhöht – aber ohne die Leistung einzuschränken. So kannst du auch weiterhin unlimitiert telefonieren und SMS verschicken. Dazu können die Kunden in Deutschland LTE mit theoretisch bis zu 500 Mbit/s nutzen. Beim Upload sind – je nach Zustand des Netzes – bis zu 100 Mbit/s drin. Tatsächlich sind die realen Geschwindigkeiten weitaus niedriger, da du dir das Netz immer mit anderen Nutzern teilst. Wie alle Tarife, bei denen Roaming nicht gesperrt ist, kannst du Callya Digital auch im Ausland nutzen. Innerhalb der EU sind die 15 GB Datentraffic alternativ zur Nutzung in Deutschland auch dort nutzbar. Ohne Mehrkosten.

Die Erhöhung des Datenvolumens gilt auch für Bestandskunden. Hast du dein Datenvolumen verbraucht, ist die Datennutzung faktisch nicht mehr möglich, es wird auf 32 kBit/s gedrosselt. Du kannst dir aber zusätzlichen Datentraffic buchen. So sind beispielsweise 2 GB für 9,99 Euro buchbar, eine sogenannte Day Flat mit 10 GB für 4,99 Euro. Auch in das 5G-Netz von Vodafone kannst du dich auf Wunsch einbuchen, das kostet dann aber 2,99 Euro pro Abrechnungszeitraum extra.

Eine Besonderheit gibt es bei CallYa Digital im Vergleich: Anders als bei echten Prepaid-Karten muss der Kunde bei der Buchung eine Bankverbindung (IBAN) angeben. Von diesem Konto zieht Vodafone alle vier Wochen per Lastschrift den Basispreis von 20 Euro ein. Ein Pausieren dieser Buchung sei aber möglich, heißt es von Vodafone. Zusätzliche Kosten, etwa durch Telefonate ins Ausland oder zu Hotlines, werden wie gewohnt vom Callya-Konto abgebucht, das auf den üblichen Wegen aufgeladen werden kann.

Einordnung: Wie gut ist der Tarif?

15 GB LTE-Datenvolumen ohne lange Vertragslaufzeit und von einem Netzbetreiber – das sucht man im deutschen Markt vergebens. Allerdings kennt der deutsche Markt inzwischen durchaus Angebote, die preislich mithalten können. Oftmals handelt es sich aber um Verträge mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Im Prepaid-Segment ist Vodafone preislich weit vor den Mitbewerbern. Bedenken musst du bei eigenen Berechnungen aber, dass die 20 Euro pro Abrechnungszeitraum nur für vier Wochen gelten. Willst du den Preis mit einem monatlich abgerechneten Tarif vergleichen, musst du dem Preis etwa 12 Prozent zuschlagen.

Wem also ein relativ hohes LTE-Datenvolumen zusammen mit einer hohen Flexibilität wichtig ist, der scheint mit CallYa Digital zumindest nichts falsch machen zu können. Einmalkosten für Versand oder Bereitstellung fallen übrigens nicht an, wer seine Nummer mitbringen will, bekommt 10 Euro Startguthaben gutgeschrieben.

