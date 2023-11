Vodafone: Dieser Tarif wird eingestellt – letzte Chance für günstiges Internet

Internet mit 1.000 Mbit/s im Downstream – also 1 Gbit/s – für unter 50 Euro ist das Angebot von Vodafone. Auch wenn man das Gefühl hat, dieser Tarif sei ein Regeltarif, so ist es doch ein im Sommer eingeführter Aktionstarif. Er war schon mehrfach befristet und soll nun am 28. November enden. Dieses Mal wird es auch dazu kommen. Denn Vodafone hat für DSL, Kabel und Glasfaser neue Tarife vorgestellt, die ab 29. November gültig sein werden. Der Gigabit-Tarif Cablemaxx spielt dabei keine Rolle mehr, wie Vodafone bestätigte. Das bedeutet für dich: Bei einer Buchung ab Mittwoch wird es deutlich teurer.

Gigabit-Internet für rechnerisch 42,70 Euro

Die Grundkosten betragen aktuell 49,99 Euro. Durch ein Startguthaben von 175 Euro kommst du rechnerisch auf einen Monatspreis von 42,70 Euro innerhalb der ersten zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit. Damit ist Vodafone wieder fast auf dem Preisniveau des legendären 39,99 Euro-Angebotes angekommen. Zum Vergleich: Der Listenpreis für den neuen Tarif ab Mittwoch beträgt 64,99 Euro monatlich.

Details zur Vodafone CableMax-Aktion

Neukunden Aktionszeitraum verlängert bis 28.11.2023

keine Einmalkosten, 175 Euro Startguthaben

49,99 Euro monatlich

Vertragslaufzeit: mindestens 24 Monate, danach monatlich kündbar

Für einen vergleichsweise kleinen Teil der Haushalte in Deutschland gibt es eine preisliche Alternative: 1&1 bietet dort wo beispielsweise die Deutsche Telekom oder einige andere Anbieter wie Vattenfall Eurofiber in Berlin ihre Netze schon aktiv haben, einen Gigabit-Tarif per Glasfaser an. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen Monatspreis von nur 49,99 Euro monatlich. Das ist ein echtes Schnäppchen für Glasfaser-Leitungen. Glasfaserkunden haben sogar einen Vorteil: Sie bekommen 200 Mbit/s Upstream, während Vodafone technisch bedingt nur 50 Mbit/s liefern kann.

Vodafone vs. 1&1 im Vergleich

Wenn du mehr zu den neuen Vodafone-Tarifen erfahren willst, gibt es alle Details in dieser News. Übrigens: Im Mobilfunk gibt es bei Vodafone ebenfalls noch bis zum 29. November einen echten Knallertarif: Eine unlimitierte Flatrate für 39,99 Euro monatlich.

