Vodafone: Das sind die Internet-Tarife ab April

Wie mobiflip durch Händlerinformationen vorab erfahren hat, gelten auch nach dem derzeitigen Aktionsende am 5. April weiterhin Aktionstarife – diese sind dann aber etwas teurer. Während du aktuell für einen Anschluss mit 1.000 Mbit/s im Downstream und 50 Mbit/s im Upstream monatlich 39,99 Euro zahlst, sind es ab 6. April dann 49,99 Euro.

Allerdings: In den ersten sechs Monaten zahlst du nur 19,99 Euro. Diesen Neukundenrabatt gibt es aktuell nicht. Betrachtet man den Zeitraum von zwei Jahren, so kostet der Aktionstarif damit monatlich rechnerisch 42,49 Euro und somit 2,50 Euro mehr als jetzt. Erst nach den zwei Jahren wird der Unterschied dann deutlich.

Achtung: Weniger Leistung beim 500-Mbit/s-Tarif

Auch bei den weiteren Tarifen plant Vodafone Neuerungen. Der 500 Mbit/s-Tarif wird 44,99 Euro kosten und mit 25 Mbit/s im Upstream ausgestattet. Der bisherige 200-Mbit/s-Tarif bekommt 250 Mbit/s im Downstream, wird aber im Upstream beschnitten: nur noch 25 statt bisher 50 Mbit/s sind möglich. Preislich bleib hier alles unverändert bei 39,99 Euro. Und last not least bekommt der 50-Mbit/s-Tarif mit künftig 5 Mbit/s im Upstream genau ein Megabit mehr, bleibt preislich mit 29,99 Euro unverändert. Tarife mit 400 und 100 Mbit/s im Downstream gibt es fortan nicht mehr

Die Neukunden-Promo von 19,99 Euro für sechs Monate gilt für alle Tarife. Nach diesen sechs Monate kannst du auch in einen kleineren Tarif wechseln, wenn du denkst, dass dir das ausreicht.

Deal: Gigabit für 29,99 Euro bis 5. April

Die neuen Tarife gelten den Angaben zu Folge vom 6. April bis 6. Juli. Solltest du also Interesse am Gigabit-Anschluss haben, solltest du den Anschluss noch bis zum 5. April buchen. Der Preis von 39,99 Euro gilt dann dauerhaft. Wir haben für dich außerdem einen Deal, mit dem zu zusätzlich 240 Euro sparen kannst und so rechnerisch zwei Jahre lang nur 29,99 Euro zahlst.