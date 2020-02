Vodafone-Chef reagiert auf Telekom-Vorwurf: „Haben keine Probleme“

„Warum muss eigentlich Vodafone sein Spitzenprodukt um 50 Prozent im Preis senken? Haben die Absatzprobleme?“. Mit diesen Worten schoss in dieser Woche Telekom-Chef Tim Höttges auf der Bilanzpressekonferenz gegen seine Kollegen einige Kilometer Rhein-abwärts in Düsseldorf. Zuvor hatte die Düsseldorfer Vodafone bekannt gegeben, fortan per Kabel 1.000 Mbit/s für unter 40 Euro anzubieten und gleichzeitig die Marke Unitymedia zu beerdigen.

„Keine Sorge, es geht uns exzellent“, entgegnet nun Vodafone-Deutschland Chef Hannes Ametsreiter im Interview mit der Rheinischen Post. Vodafone habe ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht und die Produkte kämen bei den Kunden gut an. Alleine im letzten Quartal 2019 habe Vodafone 153.000 neue Kabelverträge verkauft. Das seien drei Mal mehr als die Telekom mit DSL verkauft habe, so Ametsreiter.

Nachfrage ist „extrem hoch“

17 Millionen Haushalte könne man nun mit 1.000 Mbit/s erreichen – das sie vier Mal so schnell wie der schnellste DSL-Anschluss. Die Nachfrage der Kunden nach dem Tarif sei „extrem hoch“. „Deutschland braucht das Gigabit und Deutschland will das Gigabit“. Bis zum 5. April biete man das Angebot weiterhin an und der Preise gelte auch über die Mindestlaufzeit von zwei Jahren hinaus. Aber: „Wer später bucht, wird wohl etwas mehr zahlen müssen.“ Dennoch soll es weiter einen „attraktiven Preis“ geben. Bis dato verlange Vodafone als Listenpreis knapp 70 Euro für das Angebot.

Mit Blick auf die Zukunft sagte Ametsreiter erneut, dass das Potential des Kabelnetzes noch nicht ausgereizt sei. Mittelfristig werde das Netz jedem Kunden bis zu zehn Gigabit liefern können. Das stimuliere auch den Wettbewerb. So habe auch die Telekom angekündigt, künftig Glasfaser-Leitungen zu verlegen, um schnelle Anschlüsse anbieten zu können. „Wir bringen den Markt mit unserem Gigabit-Ausbau in Schwung“.

Übrigens wird das Angebot von Vodafone jetzt auch über die Bild-Zeitung beworben. In der Bild am Sonntag prangt heute heute große Anzeige für den sogenannten Volks-Tarif. Er unterscheidet sich aber nicht von dem Angebot direkt bei Vodafone.