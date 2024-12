Vergiss Dyson und Co.: Dieser geniale Saugwischer gehört in dein Zuhause

Die Wohnung erst zu saugen und dann auch noch zu wischen kostet nicht nur einiges an Zeit, sondern ebenfalls Nerven. Natürlich könntest du dir stattdessen einen Saugroboter kaufen. Wenn du aber dann jedes Mal, nachdem dieser seine Tour beendet hat, alle Räume abläufst und nach Stellen suchst, die der Roboter übersehen hat, ist das auch nicht wirklich zielführend. Die Lösung: Ein Saugwischer, mit dem du in einem Schritt nicht nur saugst, sondern gleichzeitig auch wischst. Der Hersteller UWANT hat mit dem D100 ein solches Modell auf den Markt gebracht, das dich Hersteller wie Dyson und Co. vergessen lässt. Was du alles erwarten darfst? Das verraten wir dir jetzt.

Der D100: Starke Leistung für jede Art von Schmutz

Die beeindruckende Saugkraft und die exzellente Reinigungsleistung machen den D100 Saugwischer besonders überzeugend. Er ist mit einer starken Saugkraft von 17.000 Pa ausgestattet. Er saugt somit mühelos Staub und grobe Verschmutzungen auf allen möglichen Untergründen weg. Dank der intelligenten Schmutzerkennung fällt selbst verschüttete Flüssigkeit dem D100 zum Opfer. Dabei ist der Sauger mit zwei unterschiedlichen Behältnissen versehen, die nassen und trockenen Schmutz trennen. Die Reinigung wird dadurch zum Kinderspiel und du musst dir keine Gedanken um Verstopfungen machen.

Um nass wischen zu können, verfügt der D100 Saugwischer über einen integrierten, 650 ml großen Frischwassertank. Hier kannst du auch ein Putzmittel einfüllen. Das Abwasser landet in einem separaten Behälter, sodass du deine Böden immer nur mit frischem Wasser putzt. Außerdem hast du die Möglichkeit, den Wasserdurchfluss an die Beschaffenheit deines Bodens anzupassen. Dir stehen drei verschiedene Modi für Holzböden, Fliesen und hartnäckige Flecken zur Auswahl. Dank 24 einzelner Ausläufe wird die Bürstenrolle gleichmäßig mit Wasser getränkt. So wischt der D100 besonders gründlich und Wasserflecken gehören der Vergangenheit an.

Um auch in den Ecken möglichst effizient zu reinigen, ist der Saugwischer so konzipiert, dass die Bürstenwalze extrem nah an die Kanten herankommt: mit nur 4 mm Abstand auf der linken Seite und 2 mm auf der rechten Seite. Diese beeindruckende Präzision erreicht derzeit nur eine Handvoll hochpreisiger Premium-Modelle auf dem Markt. Cool an diesem Modell ist, dass du ihn flach auf den Boden legen kannst. Er ist dann nur 13,5 cm hoch und passt deshalb auch unter das Bett oder Sofa. So entgeht dir garantiert kein Staubkorn mehr.

Mit dem D100 kannst du sogar unter dem Bett wischen

Der pflegeleichteste Saugwischer

Der Akku des D100 Saugwischers ermöglicht dir bei voller Ladung eine Putzzeit von 35 Minuten. Solltest du eine größere Fläche putzen wollen, musst du den Sauger zwischendurch wieder in die Station zum Laden bringen. Das 4,29 Kilogramm schwere Gerät lässt sich mühelos, ohne ihn anheben zu müssen, einfach in die Station schieben. Da die Station am Boden steht, musst du auch keine Löcher in die Wand bohren. Der Griff des D100 dreht sich mit und entlastet dein Handgelenk, sodass du kaum Kraft brauchst. Durch diese innovative Griff-Gestaltung soll sich der Saugwischer kaum schwerer als ein Apfel in deiner Hand anfühlen.

Der D100 Saugwischer kann einfach in die Station geschoben werden

Am meisten beeindruckend ist das einzigartige Design der Basisstation. Im Gegensatz zu den fast identischen „Hebe-Basisstationen“ auf dem Markt hat UWANT beim D100 eine sogenannte „Push-in“-Basisstation entwickelt. Diese Innovation bringt mindestens drei Vorteile mit sich:

Der Saugwischer lässt sich mühelos in die Basisstation schieben oder herausziehen, ohne dass man sie schwer anheben muss.

Es entstehen keine Schmutzspuren auf dem Boden, wie es bei den meisten Wettbewerbern oft der Fall ist, wenn das Gerät angehoben wird.

Das Laden wird deutlich vereinfacht: Man muss den Ladeanschluss nicht exakt ausrichten. Einfach einschieben und der Ladevorgang startet automatisch.

Das minimalistische Design des D100 ist etwas ganz Neues. Dank leichtem Gewicht und Griff, der sich um 180 Grad bewegen lässt, gestaltet sich die Reinigung mühelos. Laut Hersteller beträgt die Akkulaufzeit 35 Minuten. Das sollte ausreichen, um auch größere Flächen in einem Rutsch sauberzumachen.

Einmal angekommen in der Station beginnt der Sauger sich nach etwa acht Minuten selbst zu reinigen. Dabei wäscht und trocknet er seine Bürste mit 60 Grad heißer Luft. Dank der hohen Temperatur eliminiert dieser Vorgang Bakterien und Gerüche. Wenn du möchtest, kannst du die Bodenbürste auch entfernen und per Hand waschen.

Besonders einzigartig ist, dass der Motor vom Schmutzwasser-Einlass entfernt werden kann – ein wahrer Lebensretter, wenn gelegentlich größere Feststoffe den Einlass blockieren. Darüber hinaus ist UWANT die einzige Marke, die den Motor gemäß Schutzklasse IPX6 wasserdicht gemacht hat. Für Verbraucher bedeutet das, dass die gesamte Maschine jederzeit unter der Duschbrause gereinigt werden kann – eine enorme Erleichterung für die Reinigung und Pflege.

Das kostet dich das All-in-One-Gerät

Wenn du dich für den D100 von UWANT interessierst, musst du dich noch ein wenig gedulden. Denn der Saugwischer ist bei dem Produktlaunch im November direkt ausverkauft gewesen. Du kannst ihn allerdings mittlerweile wieder auf der Website des Herstellers vorbestellen. Versendet wird dann frühestens am 18. Dezember.

Bei der Vorbestellung kannst du aus verschiedenen Bundles wählen. Entscheidest du dich nur für den D100, sparst du jetzt im Pre-Sale 50 Euro. Wenn du deine E-Mail-Adresse beim Kauf angibst, erhältst du einen Code, der dir weitere 20 Euro Rabatt sichert. Für den Saugwischer sind dann noch 299,99 Euro fällig.

Weiterhin kannst du dich ebenso für ein Jahrespaket, ein Halbjahrespaket oder ein 3-Monats-Paket entscheiden. Diese kommen mit Bürstenrollen zum Wechseln, Putzmittel und neuen Filtern für den Saugwischer. Das Jahrespaket kostet dich im Vorverkauf 419,99 Euro. Für die Halbjahres-Variante sind 349,99 Euro und für das 3-Monats-Bundle 319,99 Euro fällig.

Egal für welches Paket des D100 du dich entscheidest, UWANT schenkt dir eine Garantie von zwei Jahren. Solltest du nicht zufrieden sein, kannst du den Saugwischer innerhalb von 30 Tagen problemlos auch wieder zurückgeben. Du gehst hier also keinerlei Risiko ein und kannst erst einmal ausprobieren, ob der D100 die richtige Wahl für dich ist.