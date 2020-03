Verärgerte Nutzer: Samsung Fernseher zeigen Werbung im Hauptmenü

In den sozialen Netzwerken häufen sich die Posts: Verärgerte Nutzer berichten über Werbe-Einblendungen im Menü ihrer Samsung Fernseher. Im sogenannten „Smart Hub„, dem Hauptmenü zum Starten von Apps oder Umschalten der Eingänge, werden bei vielen Nutzern großflächige Werbe-Banner angezeigt. Anstoß der Diskussion war ein Tweet von Job Plas, Arbeitsdirektor bei Eyeo, der Firma hinter AdblockPlus. Plas postet ein Foto von seinem Samsung-TV, welches die Werbe-Einblendung dokumentiert.

This is ridiculous. My Samsung TV started showing these ads in the UI of my telly.@SamsungDE: this is insane. You don't have the right to jam ads in my TV after paying several hundreds of euros. pic.twitter.com/vcBfB4yZwy