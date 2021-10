VanMoof macht auf BMW: Die Wette auf High-Speed-E-Bikes geht weiter

Die 25-km/h-Begrenzung für E-Bikes in Deutschland ist für viele Hersteller mittlerweile ein echtes Hindernis. Das zeigte nicht nur BMW mit seinem Konzept I Vision Amby und Canyon mit seinem Future Mobility Concept. Neue Antriebssysteme schaffen mittlerweile locker die doppelte Geschwindigkeit bei fast gleichem Gewicht. VanMoof hat nun das V vorgestellt, was ebendiese 50 km/h als Maximalgeschwindigkeit angibt. Die Niederländer haben schon die Reservierung freigeschaltet, doch ob das VanMoof V wirklich so auf die Straße kommen kann, ist fraglich. Denn es ist sogar für die schnellen und in Deutschland zugelassenen S-Pedelecs zu schnell.

VanMoof V mit Vmax von 50 km/h

Das von VanMoof als Hyperbike bezeichnete Modell V hat abgesehen von der heftigen Geschwindigkeit aber noch einiges mehr zu bieten. Es ist, wie bei VanMoof gewohnt, sehr integrativ designt, obwohl es beim neuen Modell ein paar Stellen gibt, wo das nicht ganz so geschlossen geklappt hat. Das liegt an der Upside-Down-Gabel, die aussieht wie direkt aus dem Motorradbau. VanMoof hat auch am Hinterbau ein Zentralfederbein eingesetzt, was die geschlossenen Linien etwas auseinandernimmt.

50 km/h auf Tour-de-France-schmalen Reifen sollten Nullachtfünfzehn-Fahrer besser meiden und so stellt VanMoof sein V auf breite und dicke Schlappen, die ebenfalls eher an ein Motorrad erinnern, als an ein Fahrrad. Die Beleuchtung ist wieder voll integriert und besteht aus einer „LED-Leiter im Sattelrohr und einer sehr großen Einheit an der Front.

VanMoof V: Seitenansicht zeigt wahrscheinliche Ausstattung

Das VanMoof V wird laut Hersteller einen 700 Wh großen Akku bieten und mit zwei Motoren, also einem Allradantrieb unterwegs sein. Diese leisten bis zu 1 KW, je nach Konfiguration. Die Höchstgeschwindigkeit wird 50 km/h betragen, ist jedoch abhängig von den Richtlinien in Deutschland. Hierzulande ist es also möglich, dass es als 45-km/h-S-Pedelec auf den Markt kommt. Das Rad ist laut VanMoof für Körpergrößen von 165 bis 205 cm ausgelegt. Weitere technische Daten will man im Laufe der weiteren Entwicklungszeit preisgeben.

Sie wird sich noch bis zum Ende des kommenden Jahres 2022 strecken. Denn dann soll das High-Speed-E-Bike erst auf den Markt kommen. Bisher kannst du dich für die Vorbestellung registrieren. Am Ende peilt VanMoof einen Preis von knapp 3.500 Euro an.