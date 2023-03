USA warnen: So kann China direkt auf dein Handy zugreifen

Das FBI warnt ganz offiziell vor der Video-App TikTok. China könne über TikTok die Daten von Millionen Amerikanern auswerten. Das sagte FBI-Chef Way in dieser Woche im Geheimdienstausschuss. China könne die Software nutzen, um die Smartphones der Nutzer zu kontrollieren und damit die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Das gelte insbesondere für die Verbreitung von manipulativen oder parteiischen Botschaften. Und was für die USA gilt, gilt entsprechend bei einer global verbreiteten App auch für Europa und Deutschland. Ohnehin ist TikTok nicht unumstritten. Denn wie die Tagesschau berichtet, liegen die Daten europäischer Nutzer ganz offiziell in Singapur und den USA. Der chinesische Dienst plane aber zwei europäische Rechenzentren einzurichten.

Brisanz bekommt die Aussage von Wray vor allem durch eine Äußerung. Nach Angaben der Bild-Zeitung habe Wray auf die Frage eines Abgeordneten, ob die chinesische Regierung die TikTok-Muttergesellschaft ByteDance benutzen könnte, um auf Millionen Geräte und damit Daten zuzugreifen, mit „Ja“ geantwortet. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Peking, unterliegt also chinesischen Gesetzen. Damit könnte die Diktatur dort Druck auf das Unternehmen ausüben und deren Technik nutzen. TikTok selbst weist diese Bedenken stets von sich. Man habe nie Datenanfragen von chinesischen Regierungen bekommen.

Ähnliche Antworten gibt es auf Nachfrage vom Netzwerkausrüster Huawei. Ihm wird nachgesagt, die Technik für die Mobilfunknetze könnte Hintertüren beinhalten, sodass China auf die per Handy übertragenen Daten zugreifen könnte. Beweise dafür gab es nie, dennoch unterliegt Huawei einem Handelsembargo der USA und wird auch in deutschen und europäischen Netzen immer mehr ausgebremst. Ähnlich könnte es nun TikTok ergehen. In Tschechien wurde die App bereits zur Gefahr für die nationale Sicherheit erklärt. Mitarbeiter der EU-Kommission müssen TikTok von ihren Dienstgeräten löschen. Sogar private Handys sind betroffen, wenn dort auch Apps der EU-Kommission genutzt werden. Ähnliches gilt für den Europäischen Rat und das Europäische Parlament. In Lettland und Dänemark verbieten einzelne Ministerien die App.

Keine Beweise für Missbrauch durch TikTok

Letztlich gilt aber: Bewiesen ist nichts. Und so lange es in Deutschland keine Gesetze gibt, die die Nutzung von TikTok verbieten, kannst du den Dienst auch weiter nutzen. Ob das angesichts der möglichen Risiken sinnvoll ist, solltest du selbst entscheiden. Wenn es um die angebliche Beeinflussung des Algorithmus geht, solltest du dir unabhängig von der App ohnehin darüber im Klaren sein, dass du nur Quellen vertrauen solltest, die du kennst. Die Alternative: TikTok löschen.