DHL Paket App: Neues Feature erspart dir Frust und Ärger

Großes Update für die DHL Paket App auf iPhones. Ab sofort steht die Applikation der Deutschen Post unter iOS in Version 5.0 zur Verfügung und das in einem neuen, frischeren Design. Auch eine ganze Reihe an neuen Funktionen ist jetzt nutzbar. Eine davon wird dich besonders dann freuen, wenn du regelmäßig Pakete über eine Packstation versendest.

DHL Paket App in neuer iOS-Version

Denn ab sofort kannst du in der iOS-App von DHL nicht nur sehen, wo du die nächste Packstation finden und wann du auf sie zugreifen kannst. Vielmehr ist endlich auch ersichtlich, wie stark deine Wunsch-Packstation aktuell ausgelastet ist. Eine überaus hilfreiche Anzeige. Denn so lässt sich prüfen, welche Packstation man besser nicht ansteuern sollte, wenn man ein Paket verschicken möchte.

Zeigt dir die DHL-Paket-App eine „hohe Auslastung“ (gelb) oder sogar eine „sehr hohe Auslastung“ (rot) an, solltest du dich vielleicht besser für eine andere Packstation in der Umgebung entscheiden. Am besten für eine, die eine „geringe Auslastung“ (grün) anzeigt.

Viele weitere Änderungen

Zu den weiteren Änderungen in der DHL Paket App unter iOS gehört unter anderem, dass du jetzt auf eine farbliche Kennzeichnung des Sendungsstatus zugreifen kannst. Zudem stehen dir mehr Produkte für den Versand (zum Beispiel Express-Versand und Sparsets für Paketmarken) zur Verfügung. Du kannst sie nicht nur per Kreditkarte bezahlen, sondern auch über Paypal. Und du kannst deine DHL Kundenkarte direkt in der App als digitale Version hinterlegen.

DHL Paket App für Android noch nicht aktualisiert

Noch nicht ganz so gute Nachrichten gibt es derweil für alle, die ein Smartphone auf Basis des Google-Betriebssystems Android nutzen. Denn für sie steht die DHL Paket App bisher in vielen Fällen nur in Version 2.32.0 zur Verfügung. Und darin sind die oben genannten Funktionserweiterungen leider noch nicht berücksichtigt.

DHL verspricht aber, dass ein entsprechendes Android-Update schon auf dem Weg ist. Eine Sprecherin erklärte auf Anfrage von inside digital: „Bis das Android-Update bei jedem Kunden verfügbar ist, kann es noch circa eine Woche dauern.“ Als Tipp erklärte die Sprecherin weiter: „Die Auslastungsanzeige der DHL Packstationen ist auch über die Webseite dhl.de verfügbar.“