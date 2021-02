Update: FritzOS 7.24 für Fritzbox 4040 ist da - mit diesem Trick

Bei der Fritzbox 4040 handelt es sich um einen reinen WLAN-Router ohne eingebautes Modem. Er kann hinter einem bestehendem Modem zum Einsatz kommen. Zusätzlich ist auch der Einsatz innerhalb eines WLAN-Netzwerkes möglich. Die Fritzbox 4040 ist so eine Alternative zu einem WLAN-Repeater, denn sie kann sowohl als Repeater ein Signal verstärken als auch per LAN ein Internetsignal vom Modem erhalten und dann per WLAN verteilen. Gleichzeitig kannst du weitere Endgeräte per LAN anschließen.

Bisher fehlte der Fritzbox 4040 aber das Update auf die neueste FritzOS-Version, die dem Router zahlreiche neue Features in Bezug auf WLAN Mesh bringt. Diese kommen jetzt – zunächst durch ein Labor-Update. Dieses Labor-Update kannst du auf der Webseite von AVM herunterladen. Es handelt sich dabei wie immer bei einem AVM-Labor-Update um eine funktionsfähige Vorab-Software. Es gibt jedoch eine Einschränkung: Die Software kann Fehler enthalten. Im Fall von Fehlern kannst du von AVM keinen Support erwarten.

Über 100 Neuigkeiten im Fritzbox 4040 Update

Der Changelog des Fritzbox 4040 Updates ist so lang, dass wir es an dieser Stelle nicht vollständig veröffentlichen können. Zu den wichtigsten Neuerungen dürfte aber der Mesh-Autokanal und das Performance Mesh Steering gehören. Es verbessert dein WLAN-Mesh-Steering. Auch neue Funktionen in Bezug auf die Kindersicherung seien an Bord, verrät der Changelog. Alleine mit dem Update auf FritzOS 7.20 im Sommer kamen über 100 Änderungen in das Betriebssystem. Inzwischen hat AVM weitere Verbesserungen und Fehlerbeseitigungen durchgeführt.

Wann die finale Version, die wohl FritzOS 7.25 heißen wird, auf die Router kommt, ist aktuell unklar. Mit dem jetzigen Labor-Update der Fritzbox 4040 ist aber klar, dass das Update mit den neuen Funktionen kommen wird.

Wie du das Labor-Update installierst, zeigen wir dir in einem Ratgeber.

Jetzt weiterlesen FritzBox: Die besten WLAN-Router für VDSL, Kabel und LTE im Vergleich

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.