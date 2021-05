Jahr für Jahr gehören die S-Klasse-Modelle aus der Galaxy-Familie von Samsung zu den beliebtesten Smartphones des Jahres. Das lässt sich unter anderem anhand unserer Datenbankabfragen ablesen, wo aktuell unter anderem das Galaxy S21, das Galaxy S21 Ultra und das Galaxy S20 FE in den Top 10 der meistgesuchten Smartphones zu finden sind. In den Jahren 2017 und 2018 waren an gleicher Stelle auch das Galaxy S8 und das Galaxy S8+ zu finden. Doch jetzt werden die einstigen Top-Modelle endgültig auf das Abstellgleis geschoben. Grund: Es gibt keine Updates mehr.

Ab sofort müssen Nutzer des Galaxy S8 und Galaxy S8+ damit leben, dass ihnen keinerlei Software-Updates mehr zur Verfügung gestellt werden. Beide Modelle sind aus der akribisch gepflegten Update-Liste auf der Homepage von Samsung herausgeflogen. Noch Ende April tauchten beide Geräte dort in jener Rubrik auf, die jene Smartphones zeigt, bei denen Nutzer zumindest mit einem Update einmal pro Quartal rechnen können. Noch gelistet sind auf der Homepage des koreanischen Herstellers hingegen das Outdoor-Handy Samsung Galaxy S8 Active (quartalsweise Updates) und das in Deutschland nie erhältliche Samsung Galaxy S8 Lite (halbjährliche Updates).

Wer noch ein Galaxy S8 oder Galaxy S8+ verwendet, muss sich keine Sorgen machen, dass das eigene Smartphone in Kürze nicht mehr funktioniert. Im Gegenteil: Alle Funktionen bleiben wie gewohnt nutzbar. Allerdings kannst du in Zukunft keine Sicherheitsupdates für das Betriebssystem Android mehr installieren. Das Surfen im Internet wird unter gewissen Umständen also zur Gefahr. Auch große Android-Upgrades darfst du für die beiden ehemaligen Flaggschiffe aus der Galaxy-Familie von Samsung nicht mehr erwarten. Denn sie kamen einst mit Android 7.0 Nougat auf den Markt und wurden im Laufe der folgenden Jahre noch auf Android 8.0 (2018) und Android 9.0 (2019) aktualisiert. Schon eine Aktualisierung auf Android 10 hat es im vergangenen Jahr nicht mehr gegeben.

Die möglichen Alternativen

Solltest du noch ein Galaxy S8 oder Galaxy S8+ nutzen, empfehlen wir dir aus Sicherheitsgründen einen Wechsel auf ein moderneres Smartphone. Möchtest du im Samsung-Kosmos verweilen, wäre eines der neuesten Modelle aus der Galaxy S Klasse die naheliegendste Wahl. Das Samsung Galaxy S21 kannst du aktuell zu Preisen ab 659 Euro kaufen, das Samsung Galaxy S20 FE 5G ist zu Preisen ab 539 Euro zu haben. Und wenn du keine 5G-Unterstützung brauchst, kannst du dich auch für das Samsung Galaxy S20 FE entscheiden. Dieses Smartphone ist schon zu Preisen ab 464 Euro erhältlich. Und für viele Monate darfst du bei allen Modellen noch mit Updates für Android rechnen.

Oder du wechselst aus der S- in die A-Klasse von Samsung. Hier wäre dann zum Beispiel das neue Samsung Galaxy A72 einen Blick wert. Zwar fehlt auch diesem Handy die moderne 5G-Technik, dafür bekommst du ein tolles Display, eine gute Akkulaufzeit und ein großartiges Kamerapaket. Im Test des Galaxy A72 erreichte das Smartphone vier von fünf möglichen Sternen. Kaum Unterschiede sind beim ähnlich ausgestatteten Schwestermodell auszumachen. Auch das Samsung Galaxy A52 konnte im Test rundum überzeugen – und kostet noch deutlich weniger als das Galaxy A72. Aktuell kannst du das Galaxy A52 zu Preisen ab 313 Euro kaufen. Das Galaxy A72 kostet mindestens 390 Euro.

Das sind die aktuell besten Handys

Eine Übersicht der besten Handys in verschiedenen Preisklassen von verschiedenen Herstellern haben wir für dich in unserem Mobilfunk-Hintergrundbereich zusammengetragen. Hier findest du zum Beispiel nicht nur die besten Handys bis 300 Euro, sondern auch die besten Smartphones für unter 400 Euro. Und wenn du noch ein bisschen mehr Geld ausgeben kannst, wird doch mal einen Blick auf die besten Smartphones unter 500 Euro.