Unter 10 Euro: Deutsche Bahn verschleudert wieder Sparpreise für den ICE

Die neue Sparpreis-Aktion richtet sich „exklusiv“ an alle, die beim Bahn-Programm „BahnBonus“ teilnehmen – unabhängig davon, wie hoch der Punktestand ist. Die Aktion sei exklusiv und bis einschließlich 1. September für BahnBonus-Nutzer lässt die Deutsche Bahn ihre Kunden wissen. „Sichern Sie sich vom 30.08. – 01.09.2022 Ihre exklusiven BahnBonus Sparpreis-Tickets und reisen Sie bis 10.12.2022“, heißt es von der Bahn. Oftmals wird die Buchung nach der ersten Aktionswelle dann aber für alle Kunden freigegeben. Ob das dieses Mal auch wieder so ist, ist unklar.

Die Bahn bewirbt im Rahmen der Aktion gleich mehrere Tickets mit unterschiedlichen Preisen. Im günstigsten Fall kannst du schon für unter 10 Euro pro Strecke fahren. Dabei handelt es sich um den Tarif „Super Sparpreis BahnBonus Aktion“. Dieser kostet regulär 12,90 Euro pro Strecke auf „ausgewählten Strecken des Fernverkehrs“. Hast du jedoch eine Bahncard, reduziert sich der Preis auf 9,68 Euro. Wichtig: Bei diesem Ticket darf kein Nahverkehr als Zubringer oder im Nachlauf der ICE-Verbindung enthalten sein.

Sparpreise: Bahn-Ticket in drei verschiedenen Versionen

Für 17,90 Euro (13,43 Euro mit Bahncard) gibt es den „Super Sparpreis BahnBonus“. Bei diesem darf auch Nahverkehr in der Verbindung enthalten sein. Der geplante Regionalexpress muss aber auf dem Ticket ausgewiesen sein. Du darfst nicht spontan am Zielbahnhof in den nächsten Regionalexpress einsteigen und weiterfahren. Eine Stornierung der Tickets ist nicht möglich.

Als Alternative gibt es derzeit noch für 21,90 Euro (oder 16,43 Euro mit Bahncard) den Sparpreis BahnBonus. Er beinhaltet die Möglichkeit der Stornierung vor dem 1. Geltungstag und auch ein City-Ticket für die Fahrt vom und zum Bahnhof in mehr als 100 Städten.

Kinder unter 14 Jahren fahren kostenlos mit, ab 6 Jahren müssen sie jedoch auf dem Ticket eingetragen sein. Für alle Tickets gilt: Sie sind kontingentiert und nur über die spezielle Buchungsseite der Bahn verfügbar, sofern du eine Bahncard oder BahnBonus Card hast. Diese ist jedoch kostenlos buchbar.

