Leserwahl 2022: Stimme jetzt noch ab und gewinne außerirdische Preise

Die Leserwahl ist mittlerweile Tradition bei uns und lockt jährlich tausende Teilnehmer an. Die Idee: Wir fragen unsere Leserinnen und Leser nach den besten Produkten, Apps und Diensten. Und dadurch haben wir am Ende eine Sammlung der besten Angebote aus unserer Milchstraße – frisch von euch gewählt. Neben dem Spaß an unserer Umfrage hast du aber noch viel mehr von einer Teilnahme. Denn dieses Jahr kannst du kosmische Preise mit einem Gesamtwert von knapp 5.000 Euro gewinnen.

Das größte Leser-Event des Jahres bei inside digital: Darüber stimmst du ab

Am 29. Juni sind wir abgehoben und schweben von da an durch die Erdumlaufbahn – seitdem kannst du deine Favoriten wählen. Jetzt hast du noch bis zum 13. Juli Zeit, um deine Stimme abzugeben. Wir möchten von dir unter anderem wissen, welche Messenger-App dein Favorit und welches Spiele-Endgerät das Beste ist. Außerdem fragen wir dich bei unserer Leserwahl nach deinem Lieblings-Haushalts-Gadget und den besten Kopfhörern. Jeder Teilnehmer kann einmal mitmachen und landet somit im Lostopf unseres Gewinnspiels.

Nach insgesamt zwei Wochen steuern wir wieder die Erde an – Zeit, die Umfrage auszuwerten. Unter allen Teilnehmern verlosen wir anschließend insgesamt 16 interstellare Preise, die uns von den beiden Sponsoren MediaMarkt und Saturn zur Verfügung gestellt werden.

Leserwahl 2022: Diese galaktischen Preise kannst du gewinnen

Die Gewinne unserer großen Leserwahl haben einen Gesamtwert von rund 4.870 Euro und kommen ebenfalls aus den Kategorien Handy, Entertainment, Zuhause und Unterwegs. So hast du mit einem nagelneuen iPhone 13 Pro die Chance auf den Hauptpreis unserer astronomischen Leserwahl. Unter den Gewinnen verbirgt sich außerdem mit dem Saugwischer Ecovacs Deebot T9+ ein Haushaltsroboter in Form eines UFOs sowie eine Xbox Series S für spannende Weltraum-Gaming-Abenteuer.

Alle Gewinne findest du hier:

Apple iPhone 13 Pro (128 GB)

Ecovacs Deebot T9+

Xbox Series S (inkl. 24 Monate Game Pass und 2. Controller)

Samsung Galaxy A53 5G

Garmin Venu 2 Plus Smartwatch

Kenwood Chef KVC3150S Küchenmaschine

De’Longhi Dedica ECKG6821.M Barista Bundle (Espressomaschine und elektrische Kaffeemühle)

Apple TV 4K Streaming-Box

Bose TV Speaker Soundbar

Tefal OptiGrill Elite GC750D

2 x Apple AirPods Pro In-Ear-Kopfhörer

2 x Lego Technic Ford Mustang Shelby GT500

2 x Xiaomi Mi Band 6

Wir wünschen dir viel Freude und vor allem viel Glück bei unserer diesjährigen Leserwahl. Möge die Macht mit dir sein!