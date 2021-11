Unglaubliches Angebot: BahnCard 100 jetzt mit satten 50 Prozent Rabatt

Wenn es um umweltverträgliches Reisen geht, steht die Bahn mit ihren in der Regel elektrifizierten Zügen häufig im Mittelpunkt. Mindestens genauso häufig wird der Konzern aber auch für seine hohen Preise kritisiert. Und die werden zum Fahrplanwechsel im Dezember ein weiteres Mal kräftig steigen. Kritiker monieren: Noch höhere Preisen sorgen nicht dafür, dass Menschen vom Auto oder Flugzeug auf die Bahn umsteigen. Doch jetzt überrascht Bahnchef Richard Lutz mit einem resoluten Schritt. Er will Geschäftskunden dazu bringen, häufiger mit dem Zug zu reisen. Und dafür wird die BahnCard 100 kräftig im Preis reduziert – um satte 50 Prozent.

Geschäftskunden erhalten BahnCard 100 mit enormem Rabatt

Bei der BahnCard 100 handelt es sich um eine kleine, fast unscheinbare Plastikkarte im Format einer Kreditkarte. Wer sie aus der Geldbörse zieht und bei der Fahrkartenkontrolle vorzeigt, muss nichts weiter tun. „Vielen Dank, eine gute Reise“ gibt es vielleicht noch vom Zugbebleiter zu hören. Denn die schwarze Karte ist so etwas wie die Flatrate beim Bahnfahren innerhalb Deutschlands. Gegen eine monatliche oder jährliche Grundgebühr reist man so weit und so oft man möchte im Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn – und kann in vielen Städten Deutschlands sogar noch Busse und Straßenbahnen ohne Aufpreis nutzen.

Entsprechend hoch fallen die Preise für die Bahn-Flatrate aus. Für die 2. Klasse werden ab dem 12. Dezember 2021 stolze 4.144 Euro fällig, in der 1. Klasse sogar 7.010 Euro. Doch wer eine neue Offerte der Bahn nutzt, kann sich die BahnCard 100 zum halben Preis sichern. Einzige Voraussetzung: Man nutzt die Plastikkarte als bahn.business Kunde und bestellt die BahnCard 100 bis zum 23. Dezember 2021 unter Angaben einer sogenannten BMIS-Nummer.

Von der Bahn heißt es, mit dem neuen Angebote wolle man innerdeutsche Geschäftsreisen klimafreundlicher gestalten. Die BahnCard 100 mit 50 Prozent Klimarabatt sei mit Verweis auf die jüngste Weltklimakonferenz ein sogenanntes „Glasgow CO 2 mmitment“ (Glasgow-Commitment). Und das komfortable Reisen beschränkt sich nicht nur auf das ticketlose Reisen in den Zügen. Denn der Zutritt zu den Lounges der Deutschen Bahn, die an vielen Großbahnhöfen zu finden sind, ist inklusive.

Gutschrift kommt im 1. Halbjahr 2022

Bei der Bestellung der BahnCard 100 für 1. oder 2. Klasse mit einem Jahr Laufzeit wird zu Vertragsbeginn die volle Jahresgebühr berechnet. Im ersten Halbjahr 2022 soll dann eine Gutschrift aller im Aktionszeitraum bestellten Flatrate-BahnCards auf das Firmenkonto erfolgen. Die BahnCard 100 im Abonnement – also mit monatlicher Zahlungsweise – ist von dem Angebot ausgeschlossen.

Jetzt weiterlesen Drastischer Plan: Radikale Änderungen bei der Deutschen Bahn