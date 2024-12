Ungewöhnlich: Apple nimmt mehrere iPhones aus dem Verkauf

Direkt nach Weihnachten ist es so weit: Noch vor Jahresende zieht Apple bei dem Verkauf von drei iPhone-Modellen die Reißleine. Damit stellt man den Verkauf deutlich früher ein als üblich, während Kunden auf einen Nachfolger warten müssen.

Diese iPhone-Modelle nimmt Apple aus dem Verkauf

Aus dem Verkauf genommen werden das iPhone 14, das iPhone 14 Plus sowie das iPhone SE. Bei diesen drei Smartphones handelt es sich um die letzten drei Produkte mit Lightning-Anschluss in Apples Line-up. Der verbaute Anschluss ist auch der Grund für das frühe Verkaufs-Ende. So tritt am 28. Dezember 2024 die neue EU-Verordnung in Kraft, welche USB-C als einheitlichen Ladestandard für alle Smartphones sowie eine Reihe weiterer Geräte vorschreibt.

Während Apple bei seinen MacBooks bereits seit 2018 vollständig auf USB setzt, brachte man bei den iPhones bis 2022 noch neue Modelle mit Lightning-Stecker auf den Markt. Der Verkauf dieser Geräte ist nun in wenigen Tagen nicht mehr erlaubt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Dritthändler ihre Restbestände in den kommenden Monaten noch abverkaufen.

Kein iPhone SE mehr

Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus dürften ohnehin nur noch selten über die virtuelle Ladentheke gewandert sein. So gibt es das deutlich besser ausgestattete und zukunftssichere iPhone 15 (Plus) für nur 100 Euro mehr. Anders sieht es beim iPhone SE (2022) aus. Verschwindet dieses Modell aus dem Sortiment, gibt es erstmals seit 2016 kein günstiges iPhone SE mehr zu kaufen. Der Einstiegs-Preis für das günstigste iPhone von Apple steigt somit von 529 Euro auf 849 Euro.

Ein Nachfolger für das iPhone SE wird im Frühjahr 2025 erwartet. Das iPhone SE (2025) soll dabei minimal größer und ein gutes Stück schwerer ausfallen als das aktuelle Modell. Beim Rahmen setzt man wohl auf dasselbe Design wie beim iPhone 14 – jedoch mit USB-C-Anschluss und nur einer Kamera. Als Prozessor soll der Apple A17 Pro aus dem iPhone 15 Pro zum Einsatz kommen. Damit wäre das neue iPhone SE auch bereit für Apple Intelligence, sobald Apple seine KI im April auch auf Deutsch verfügbar macht.