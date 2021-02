Umfrage zu Paket-Diensten: DHL beliebtester Anbieter, Platz 2 ist eine Überraschung

Für viele schon überraschend: DHL ist der beliebteste Paket-Dienst. Zu diesem Ergebnis kommt der YouGov Brandindex. Täglich werden durch die YouGov-Analysten 2.000 Verbraucher zu den verschiedensten Branchen befragt. Das Ergebnis der jüngsten Befragungen: Diejenigen, die die Marke DHL kennen, bescheinigen DHL die beste Qualität – vor UPS, Hermes, DPD und GLS. Doch besonders aufhorchen lässt der zweite Platz in diesem Ranking. Denn dort positioniert sich kein klassischer Paket-Dienst, sondern Amazon Logistics.

DHL auf Platz 1

Insbesondere bei der Kundenzufriedenheit kann der Paket-Dienst für die Amazon-Waren durchaus auch mit DHL mithalten. Keine andere Marke habe eine annähernd so hohe Kundenzufriedenheit erreicht, berichtet Yougov.

Amazon Logistics besteht in der Zustellung in der Regel aus Subdienstleistern, die mit eigenen Lieferfahrzeugen oder teilweise auch mit Amazon-Branding unterwegs sind. Zusätzlich setzt Amazon aber auf der Langstrecke eigene LKW ein, verfügt über eigene Sortierzentren und sogar weltweit über 60 Frachtflugzeuge, die Waren aus Warenzentren in anderen Teilen der Welt zu den Kunden transportieren können.

Amazon-Pakete fehlen den klassischen Paketdiensten

Der Marktanteil von Amazon am Onlinehandel liegt bei 50 Prozent und mehr. Ein Großteil dieser Waren wird mittlerweile über Amazon Logistics zu den Kunden gebracht. Für die klassischen Paket-Dienste DHL, UPS, Hermes & Co. ist das schmerzhaft. Denn vor zwei bis drei Jahren waren sie noch diejenigen, die diese Amazon Pakete transportiert haben. Nun bekommen die Dienstleister nur noch Brotkrumen. Das sind die Pakete in Regionen, wo sich die eigene Zustellung für Amazon nicht rechnet oder besonders große oder schwere Pakete.

Übrigens: Laut Yougov Brandindex gibt es eine Kategorie, wo Amazon Logistics noch aufholen könnte. Die Markenbekanntheit liegt bei nur 55 Prozent, während Hermes und DHL bei mehr als 92 Prozent liegen. Gleichzeitig kann Amazon die Bekanntheit aber auch egal sein, denn um Endkunden beim Versand von Paketen wirbt Amazon nicht.

