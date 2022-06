Überraschung: Neue Handytarife mit ganz besonderem Extra

Wer im Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland mit dem Handy schneller als mit 50 Mbit/s surfen möchte, muss sich abseits der Tarife von O2 ziemlich genau umsehen. Es gibt nur einige wenige Provider, die wie O2 richtig schnelle Handytarife anbieten. Zu nennen wären hier unter anderem 1&1, mobilcom-debitel und der Discounter Freenet Funk. Jetzt öffnet sich das Speed-Fenster noch bei zwei weiteren Billiganbietern: GMX und Web.de.

GMX und Web.de bieten jetzt Handytarife mit 100 Mbit/s

Denn neben den bereits länger erhältlichen Tarifen mit bis zu 25 Mbit/s im Downstream starten GMX und Web.de jetzt auch neue Allnet-Flats, bei denen die Download-Geschwindigkeit bei bis zu 100 Mbit/s liegt. Im Upload sind bis zu 50 Mbit/s möglich. Die neuen Tarife sind aber spürbar teurer als die bisherigen Angebote und stehen auch nur mit 24 Monaten Vertragslaufzeit zur Verfügung. Bei den 25-Mbit/s-Varianten kannst du auch einen Laufzeitvertrag mit nur einem Monat Mindestlaufzeit abschließen.

Zu beachten ist: Die beworbene Maximalgeschwindigkeit von 100 Mbit/s ist ein eher theoretischer Wert. Denn welche Geschwindigkeit tatsächlich zur Verfügung steht, ist von zahlreichen Parametern abhängig. Nicht nur davon, wie gut das Netz vor Ort ausgebaut ist und wie viele Menschen parallel in der gleichen Mobilfunkzelle eingebucht sind. Entscheidend ist zudem, welche technischen Voraussetzungen das von dir verwendete Smartphone erfüllt. Vor allem ältere und besonders günstige Handys unterstützten zum Teil nur langsame(re) LTE-Geschwindigkeiten. In der Regel ist bei aktuellen Smartphones die Unterstützung von mindestens LTE Cat 4 (150 Mbit/s down / 50 Mbit/s up) aber gegeben. 5G ist in den neuen Handytarifen von GMX und Web.de übrigens nicht inklusive.

Und die Preise? Konkret stehen ab sofort drei Speed-Tarife bei GMX und Web.de zur Verfügung. Wahlweise mit 3, 7 oder 10 GB monatlichem LTE-Datenvolumen. Die zu zahlende Grundgebühr liegt bei 11,99, 12,99 respektive 14,99 Euro. Neben einer Interet-Flat ist bei allen Tarifen natürlich auch eine Sprach- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze inklusive. Ist das monatlich zur Verfügung gestellte Datenvolumen aufgebraucht, reduziert sich die Surfgeschwindigkeit für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats auf 64 kBit/s.

Premium-Kunden erhalten Startguthaben

Bestellungen sind ab sofort über die Homepage von GMX und Web.de möglich. Im Rahmen einer Sonderaktion wird aktuell keine Aktivierungsgebühr berechnet. Ist die Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren um, verlängert sich der Vertrag ohne Kündigung um einen weiteren Monat. Premium-Kunden von GMX und Web.de (GMX Premium / Web.de Club) erhalten in allen drei Tarifen einmalig 15 Euro Startguthaben. Realisiert werden die neuen LTE-Angebote über 1&1.