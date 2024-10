Blutdruckmessen mit der Smartwatch? Das klappt schon jetzt. Doch wie funktioniert das und warum ist genau das eine Funktion, die nicht nur dir, sondern auch deinem Arzt weiterhelfen kann? Wir erklären dir in unserem Podcast „überMORGEN“, was dahintersteckt, mit welchen Wearables jetzt schon, was möglich ist und was in Zukunft kommt.

Huawei-Experte klärt auf

Unser Host Johanna Müssiger spricht dafür mit Andreas Zimmer, Experte für Gesundheits-Wearables bei Huawei. Doch was bringt die Zukunft? Auch hier hat unser Experte einige Informationen im Gepäck und zeigt zudem, wo die Grenzen der Gesundheitsfunktionen liegen. Doch er bringt in die neue Folge von überMorgen auch eine Ankündigung mit.

Tech-Trends und ein tolles Gewinnspiel

In den Rubriken Tech-Check, Zukunftsrausch und Favoriten stellen wir dir die Neuigkeiten von Bosch für die kommende E-Bike-Saison vor, zeigen, was es auf der Transportmesse Innotrans in Sachen autonome Taxis zu sehen gab und haben ein Gewinnspiel für dich gestartet. Es wurde zusammen mit dem GeissPod-Podcast auf die Beine gestellt. Was du dafür tun musst, um zu gewinnen, hörst du aber erst im Podcast. Und hier geht es direkt zur Folge bei deinem Podcast-Anbieter:

Egal, ob du ein Technik-Enthusiast, ein Neuling in der Welt der Technologie oder einfach neugierig auf die Zukunft und Innovationen bist, diese Folge bietet dir spannende Informationen und Einblicke in die Welt von überMORGEN.

