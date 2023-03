TV-Sender vor dem Aus: Dieser Kanal wird bald verschwinden

Es war fast egal, in welchem Land der Erde du dich aufgehalten hast – warst du in einem etwas besseren Hotel untergebracht, konntest du fast sicher sein, Nachrichten aus Deutschland zu empfangen. Möglich gemacht hat das die Deutsche Welle. Doch damit ist Schluss. Die Deutsche Welle wird ihr deutschsprachiges Programm einstellen. In Deutschland war dieses ohnehin nicht zu empfangen. Die Inhalte wird man jedoch zum Teil weiterhin produzieren. Sie sollen dann per Internet verfügbar sein. Den TV-Sender aber wird man abschalten.

TV-Sender wurde nur noch von 250.000 Zuschauern genutzt

Der Intendant des Senders, Peter Limbourg, hat die Pläne der Deutschen Welle kürzlich öffentlich gemacht hat. Er wolle die digitale Transformation des Senders „konsequent weiterführen“. Das beinhalte auch, dass die DW schrittweise linear ausgespielte Programmangebote reduzieren wird, wo es strategisch sinnvoll ist. Gleichzeitig sollen aber verfügbare Mittel in digitale Angebote in Regionalsprachen umgelenkt werden. Nach Angaben von Limbourg nutzen den deutschsprachigen TV-Kanal gerade einmal 250.000 Menschen regelmäßig – und das weltweit. „Damit steht die Nutzung in keinem Verhältnis zu dem erheblichen Aufwand, den wir für den Kanal betreiben müssen.“ Das Potential für das lineare TV-Angebot auf Deutsch sei unabhängig von der finanziellen Ausstattung ohnehin sehr gering.

Das lineare TV-Angebot in deutscher Sprache bleibe als ein multimediales digitales Angebot in deutscher Sprache erhalten und werde nichts von seiner Vielfältigkeit verlieren. Als Sender in der ARD-Familie und als Partner des ZDF soll die DW weiterhin auch über Deutschland berichten und ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen. Der Rundfunkrat betonte, dass dies zur Identität des deutschen Auslandssenders gehört.

Deutsche Welle war in Deutschland nicht zu empfangen

Letztlich geht es beim Zurückfahren des deutschsprachigen TV-Senders natürlich um Einsparmaßnahmen. Es werde auch zu Stellenstreichungen kommen. Limbourg verwies auf die Verantwortung, den verfügbaren Etat der Deutschen Welle so effektiv wie möglich zu verwenden. „Wir müssen vorsorglich einige Entscheidungen treffen, um 2024 nicht in eine ungleich schwierigere Lage zu kommen. Gleichzeitig müssen wir auf den hoch dynamischen digitalen Wandel reagieren, der uns auf den internationalen Medienmärkten stark herausfordert.“ Vor allem in Afrika und Asien informieren sich die Zielgruppen vor allem über digitale Angebote. „Gerade in Russland, in der Ukraine und im östlichen Europa sind objektive Informationen von enormer Bedeutung für die Menschen, die wir über digitale Kanäle am besten erreichen können.“

In Deutschland ist das deutschsprachige Angebot der Deutschen Welle nicht zu sehen. Übertragungen auf einigen Internet-TV-Plattformen wurden zwischenzeitlich eingestellt. Der Grund dafür ist so profan wie kurios: Der Sender hat für Deutschland keine Sendelizenz.