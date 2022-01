Trotz Preisgarantie: Stromanbieter mit Kündigung und Preiserhöhung

Der Anbieter Schwarzwald Energy aus Calw hat sowohl beim Gas als auch beim Strom zahlreichen Kunden eine Kündigung geschickt. Das geht aus diversen Bewertungsportalen im Internet hervor. Auf diesen beschweren sich die Kunden, dass sie bis 2023 noch eine geltende Preisgarantie mit dem Anbieter hatten.

Anbieter beruft sich auf seine AGB

Doch Schwarzwald Energy belässt es offenbar nicht dabei, den Kunden ihren Vertrag zu kündigen. Wie ein von verbraucherhilfe-Stromanbieter.de veröffentlichtes Schreiben des Anbieters zu einem Gasvertrag zeigt, macht man den betroffenen Kunden ein neues Vertragsangebot. Sie Preise hier sind höher als die bisherigen Konditionen.

Als Begründung für die Kündigung führt Schwarzwald Energy wirtschaftliche Gründe an. Man beruft sich bei der Kündigung auf die AGB. Diese habe der Anbieter, so berichten betroffene Kunden, Ende vergangenen Jahres zusammen mit einer Preissenkung verschickt. Demnach kann Schwarzwald Energy den Vertrag nach einer Mindestlaufzeit von einem Jahr kündigen. So heißt es von einem betroffenen Kunden auf Google Maps: „Im November Ankündigung einer Preissenkung und neue AGB, im Dezember dadurch geebnete Sonderkündigung des Vertrags mit Preisgarantie bis 2023.“ Andere Kunden sprechen davon, dass sie den gleichen Tarif erneut angeboten bekommen haben – nur 88 Prozent teurer als bislang.

Jahrelange Preisgarantie

Bei den betroffenen Kunden handelt es sich offenbar um Kunden, die eine Preisgarantie mit bis zu drei Jahren abgeschlossen haben. Hier ist die Kündigung durch den Anbieter überraschend, da dieser sich eigentlich langfristig auf die benötigten Strommengen hätte einstellen können. Denn Kunden, die eine langfristige Preisgarantie eingehen, haben in der Regel nicht vor, nach einem Jahr wieder zu wechseln. Doch gerade die kurzfristige Beschaffung von Strommengen an der Börse ist es, die den Anbietern derzeit Schwierigkeiten bereitet. Wie hoch die Preise an der Börse sind und in der Vergangenheit waren, kannst zu selbst nachvollziehen.

Durch den Ausfall von Anbietern wie Stromio haben in den vergangenen Wochen auch zahlreiche Grundversorger die Preise teils drastisch erhöht. Insider gehen davon aus, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist und weitere Grundversorger die Preise erhöhen werden.