Trotz Free-TV-Aus: Formel 1 weiterhin bei RTL zu sehen?

Eigentlich war die RTL Mediengruppe aus der Formel-1-Übertragung ausgestiegen. Dabei ging es dem Sender weniger um die Attraktivität des Motorsports, der gerade mit dem Einstieg von Michael Schumachers Sohn Mick Schuhmacher für Deutsche interessant sein dürfte. Vielmehr war den Kölnern das Rechtepaket zu teurer geworden. Ab diesem Jahr sollte die Formel 1 dann ausschließlich bei Sky zu sehen sein – so dachte man.

Denn wie F1-Inside.com unter Berufung auf RTL-nahe Quellen berichtet, wird RTL auch in diesem Jahr bei der Formel 1 dabei sein. Dabei handelt es sich allerdings nicht im alle Rennen, sondern lediglich um vier Grand Prix. Diese hatte Rechteinhaber Sky Deutschland als Free-TV-Rennen mitgekauft. Bisher war davon auszugehen, dass diese Rennen entweder unverschlüsselt oder gar über den Sportsender Sky Sport News gezeigt würden, den Sky schon häufiger für Live-Sport im Free-TV nutzte.

Nun gehen die Rechte aber offenbar nach Köln zu RTL. Um welche vier der insgesamt 21 geplanten Rennen dieses Jahres es geht, ist noch unklar. Nach Angaben von F1-Insider.com wird RTL aber auf bewährte Gesichter setzen: Christian Danner und Heiko Waßer sollen die Rennen kommentieren, Florian König übernimmt die Moderation und Kai Ebel macht die Boxengasse unsicher. Nur Experte Timo Glock steht nicht mehr zur Verfügung. Hier steht aber Nico Rosberg, der ohnehin für die Höhle der Löwen schon einen RTL-Vertrag hat, offenbar zur Verfügung.

Eine offizielle Bestätigung für den Deal steht noch aus. Sky wollte sich uns gegenüber nicht dazu äußern.

Das plant Sky zur Formel 1

Sky hat unterdessen angekündigt, mit Sky Sport F1 einen eigenen Sender zu starten, der sich nur mit der Formel 1 beschäftigt. Der Sender, der am 12. März starten soll, sei mehr als ein weiterer linearer Sender: Die Zuschauer können sich immer on Demand auf Sky Q und Sky Go das Beste der Formel 1 und des Motorsports ansehen, wann es ihnen am besten passt. Der Sender sei im Sky Sport-Paket erhältlich und auf dem Sendeplatz 201 zu finden.

Alle Formel 1 Sessions vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag inklusive der Pressekonferenzen, aber auch alle Sessions der Formel 2 und Formel 3 sowie alle Rennen des Porsche Supercup sind live zu sehen. Zudem zeigt Sky sämtliche Rennen und ausgewählte Qualifyings auch in UHD – ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens.