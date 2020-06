Trotz 12.000 Antennen: Darum ist das neue Telekom-Netz oft nicht nutzbar

Zwar wirkt das 5G-Netz der Telekom trotz der 12.000 umgerüsteten Antennen auf der Landkarte immer noch wie ein Flickenteppich – doch 5G sendet. Im DSS-Verfahren sendet die Telekom mit einem Spektrum von 15 MHz sowohl LTE als auch 5G. Das Problem: Während alle halbwegs aktuellen Handys LTE auf Band 1 – das sind die bisherigen UMTS-Frequenzen – empfangen können, ist das bei 5G längst nicht so.

Zum einen unterstützen längst nicht alle 5G-Handys der ersten Generation 5G N1, wie das Frequenzband im 5G-Netz heißt. Dadurch ist beispielsweise auch das Samsung Galaxy S10 5G raus. Doch selbst, wenn du N1 in der technischen Beschreibung findest, einen 5G-Tarif der Telekom hast und auch im abgedeckten Bereich bist: Viele Handys loggen sich derzeit nicht in das neue Netz ein. Gemeinsame Recherchen von teltarif und inside digital zeigen, warum das so ist: Den Handys fehlt die richtige Software.

Samsung S20 kann das 5G-Netz erst im Juli nutzen

Wie uns die Telekom Pressestelle auf Anfrage mitteilte, bekommt beispielsweise das Samsung Galaxy S20 in der 5G-Variante das notwendige Software-Update erst noch. Es werde spätestens am 6. Juli bereitstehen. „Aktuell unterstützt das S20 also 5G im 3.x GHz-Netz“, präzisiert die Telekom. Das Netz allerdings sendet nur in wenigen Innenstadtbereichen verschiedener Großstädte.

Neben dem S20 von Samsung vermarktet die Telekom auch das OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro sowie das Huawei P40 Pro. Während das Huawei-Gerät schon funktioniert, fehlt dem OnePlus-Modell ebenfalls noch das notwendige Update. Mit ihm ist „in ein paar Tagen“ zu rechnen. Ob es einen Unterschied zwischen bei der Telekom und im freien Handel gekauften Geräten gibt, sagte uns die Telekom auch auf Nachfrage nicht.

Bis die 5G-Updates für die Handys da sind, profitierst du in jedem Fall vom besseren LTE-Netz. Unverständlich ist allerdings, warum die Telekom diese Information nicht transparent mitteilt und stattdessen für Frustration bei den Kunden sorgt, die das 5G-Netz ausprobieren wollen.

Wichtig: Damit du 5G bei der Telekom nutzen kannst, brauchst du auch einen 5G Tarif. Die Nutzung von 5G ist nur dann möglich, wenn du einen original Telekom-Vertrag der aktuellsten Generation hast. Auch mit den Prepaid-Karten der Telekom ist in der aktuellen Generation 5G generell möglich. Nach Angaben der Telekom haben 2 Millionen Kunden einen 5G-fähigen Vertrag.