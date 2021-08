"Lucifer": Das ist der Trailer zum großen Finale der Serie

Es wird ein letztes Mal teuflisch wild. Die finale Staffel von der Serie „Lucifer“ läuft ab nächstem Monat bei Amazon Prime Video. Diesmal wird es auch wohl wirklich die letzte Staffel sein und kein anderer Sender nimmt sich der Serie an, wie es bereits in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Ein Monat vor Start der sechsten Staffel von „Lucifer“ hat Netflix nun einen Trailer veröffentlicht.

Der Trailer zur letzten Staffel

In der sechsten Staffel der Fantasy-Serie wird es weiterhin actionreich und dramatisch zugehen. Denn Lucifer muss sich in seiner neuen Rolle erst einmal zurechtfinden und wie der Trailer zeigt, fällt ihm das nicht ganz so leicht. Auch scheint das Ende der Welt mal wieder kurz bevorzustehen, sodass Lucifer, Chloe, Amenadiel, Ella, Linda und Mazikeen alle Hände voll zu tun haben. Ebenfalls scheint sich ein anderer Engel auf Lucifers Thron in der Hölle gemütlich zu machen und die Vernichtung des ehemaligen Teufels zu planen.

Scheinbar wird es auch etwas Neues geben, denn der Trailer zeigt eine Cartoon-Szene von Lucifer und Chloe. Vermutlich wird es eine ganze Episode in diesem Stil geben, vergleichbar mit der Musical-Folge aus der letzten Staffel. Das große Showdown wird es ab dem 10. September in den USA geben. Demnach dürften die neuen Folgen ein Tag später, am 11. September auch in Deutschland bei Amazon Prime Video verfügbar sein.

Worum es in „Lucifer“ geht

Lucifer ist der Teufel höchstpersönlich und lebt seit einiger Zeit in Los Angeles. Eines Tages trifft er Chloe Decker, die für das LAPD arbeitet und unterstützt sie seitdem in ihren Fällen. Es liegt in Lucifers Natur, dass er das Bedürfnis hat das Böse zu bestrafen, auch wenn er dabei gerne zu anderen Mitteln greift als Chloe. Nachdem die Serie zunächst schlechte Einschaltquoten aufgewiesen hatte, stellte Fox die Serie 2018 ein. Jedoch hat Netflix sich der Serie angenommen und noch drei weitere Staffeln produziert, um nun nach der sechsten Staffel die Serie endgültig zu beenden.

