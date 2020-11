Ob Kameras mit 100-fachem Zoom, mit denen man angeblich die Galaxie fotografieren kann oder Prozessoren, die Weltrekorde hinsichtlich der Leistung brechen: Smartphone-Hersteller wie Samsung, Xiaomi oder Huawei lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen, wie sie dich vom Kauf ihrer Top-Modelle überzeugen können. Jedoch erweist sich nicht jede Funktion in der Realität als das, was versprochen wurde. Auch dieses Feature, dass zu den aktuell beliebtesten bei Smartphone-Käufern gehört, verspricht zu viel.

Schnell, schneller, Xiaomi

In den vergangenen Jahren haben Schnellladetechnologien die teils schlechten Akkulaufzeiten kompensiert. Zwar ist so manches Smartphone-Modell schnell leer. Mit einem 40-Watt-Schnellladegerät lässt sich heutzutage der Handyakku aber deutlich schneller aufladen als noch zwei, drei Generationen zuvor. Musste man Smartphones von Samsung oder Huawei einst rund zwei Stunden am Ladekabel lassen, ehe der Akku voll war, geht das heute auch in unter 30 Minuten.

Das Ende der Fahnenstange ist dabei noch längst nicht erreicht. Erst vor Kurzem hat Xiaomi das Mi 10 Ultra auf den Markt gebracht. Der Akku des Spitzen-Smartphones lässt sich mit einer Leistung von 120 W aufladen. Doch das ist nur die Theorie, wie das Fachmagazin Androidauthority feststellt.

Samsung und Co. versprechen zu viel

In einem Test haben die Experten untersucht, wie viel Leistung die Ladegeräte von Xiaomi, Samsung und Huawei wirklich liefern. Überraschenderweise kommen von den 120 W, die das Netzteil des Xiaomi Mi 10 Ultra liefern soll, „nur“ 80 W am Smartphone an. Jedoch ist der chinesische Konzern nicht der einzige, der zu viel Leistung verspricht. Auch das 40-W-Ladegerät von Huawei weist einen Verlust auf. Am Smartphone kommen lediglich 23 W an. Samsungs 25-W-Schellladegerät spuckt am Ende gut 20 Watt aus.

Zwar stimmen die Angaben der Hersteller also nur bedingt und stellen eher Laborwerte dar. Im Test war der 4.500-mAh-Akku des Xiaomi Mi 10 Ultra aber trotz „nur“ 80 W binnen 21 Minuten von 0 auf 100 Prozent aufgeladen. In drei Minuten füllte sich der Akku zu 25 Prozent. Die Werte können also trotzdem beeindrucken. Jedoch warnen die Experten auch. Die Temperatur des Akkus stieg beim Aufladen mit 80 W auf knapp 44 °C. Langfristig bedeuten solch hohe Temperaturen eine kürzere Haltbarkeit des Akkus.