Top 5: Die besten Weihnachtsfilme bei Amazon Prime Video

Der Grinch

Weihnachtsfilme bei Amazon Prime Video gibt es viele. Doch nicht alle sind wirklich gut. Ein Klassiker und immer wieder gut: Der Grinch. Die gleichnamige Figur wird von Jim Carrey gespielt, besitzt ein grünes Fell und lebt in einer Berghöhle. Da der Grinch schlechte Erinnerungen an Weihnachten hat, hasst er das Fest der Liebe. Als Weihnachtsmann verkleidet stiehlt er deshalb die Geschenke der Bewohner des Nachbarorts Whoville und will Weihnachten ruinieren. Doch dann trifft er die Ortsbewohnerin Cindy Lou Who.

Der Film gewann einen Oscar für das beste Make-up. Zudem wurde er für das beste Szenenbild und für das beste Kostümdesign für den Oscar nominiert. Gleichzeitig wurde der Grinch aber auch als „Schlechteste Neuverfilmung oder Fortsetzung“ und „Schlechtestes Drehbuch“ für die Goldene Himbeere nominiert. Übrigens: Den Grinch gibt es bei Amazon auch als Animationsfilm.

Tatsächlich Liebe

Von den Machern von „Notting Hill“ und „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“ kommt die romantische Liebeskomödie „Tatsächlich … Liebe“, die du kostenlos bei Amazon sehen kannst. Zehn außergewöhnliche Geschichten, die sich am Weihnachtsabend zu einer verweben: Ein Premierminister verliebt sich in das Mädchen, das den Tee serviert, ein Schriftsteller sucht Ruhe in Südfrankreich und findet dort eine Liebe ohne Worte, ein Rockstar erlebt ein privates Comeback mit seinem Manager … Jeder von ihnen ist auf der Suche nach Liebe.

Jack Frost

„Jack Frost“ ist ein Film aus dem Jahr 1998, der eine herzerwärmende Geschichte über Familie, Liebe und Vergebung erzählt. In dieser dramatischen Komödie spielt Michael Keaton die Hauptrolle als Jack Frost. Es ist ein talentierter Musiker und liebender Vater, der jedoch aufgrund seiner musikalischen Karriere oft seine Familie vernachlässigt.

Der Film nimmt eine ungewöhnliche Wendung, als Jack bei einem Autounfall ums Leben kommt, aber durch einen magischen Moment und die Kraft eines Wunsches seines Sohnes Charlie eine zweite Chance erhält. Jack kehrt als Schneemann zurück, um die Chance zu nutzen, Zeit mit seinem Sohn zu verbringen und die Beziehung zu reparieren, die er vernachlässigt hat. Hier gibt es Jack Frost bei Amazon Prime Video.

Schöne Bescherung

Clark Griswold (Chevy Chase), ein Familienvater mit großen Plänen, möchte seiner Familie ein unvergessliches Weihnachtsfest bereiten. Er hängt tausende Lichterketten auf, sucht den perfekten Weihnachtsbaum und lädt die ganze Verwandtschaft ein. Doch schon bald gerät alles aus den Fugen. Pannen, Missgeschicke und unerwartete Besucher sorgen für Chaos im Hause Griswold. Während Clark verzweifelt versucht, alles unter Kontrolle zu bekommen, scheint das perfekte Weihnachtsfest immer weiter in die Ferne zu rücken. Hier siehst du den Weihnachtsfilm bei Prime Video.

Santa & Co. – Wer rettet Weihnachten?

Heiligabend steht vor der Tür und die Aufregung steigt. Doch in der Weihnachtswerkstatt von Santa Claus bricht plötzlich Panik aus. Seine fleißigen Elfen sind plötzlich krank geworden, und die Produktion der Geschenke steht still. Die Bescherung ist in Gefahr! Santa sieht sich gezwungen, die Erde zu besuchen, um ein Heilmittel für seine Helfer zu finden. Es beginnt eine turbulente Reise voller Abenteuer. Währenddessen tickt die Uhr und die Bescherung steht auf der Kippe. Bei Amazon Prime Video gibt es den Film im Abo inklusive.

