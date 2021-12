Toniebox: Das ist ihr neuer Herausforderer unter den Hörspielboxen

Der Technifant setzt auf ein ansprechendes Aussehen für Kinder, indem die Hörspielbox die Form eines Elefanten einnimmt. Die einzelnen Hörspiele kannst du starten, indem du der Elefanten-Hörspielbox verschiedene Hüte aufsetzt. Jedes einzelne Hörspiel-Hütchen ist mit unterschiedlichen Motiven bedruckt und farbenfroh gestaltet, sodass Kinder die Hörspiele selbstständig unterscheiden können. Bedient wird der Technifant durch fünf Knöpfe an der linken Seite der Hörspielbox. Damit auch die kleinsten die einzelnen Funktionstasten gut unterscheiden können, wurden sie nicht nur mit Symbolen versehen, sondern sind auch in gut unterscheidbaren Farben eingefärbt.

Technifant – das darfst du von der Hörspielbox im Elefanten-Design erwarten

Damit das Kindergehör nicht geschädigt werden kann, kannst du den Technifant nicht über eine bestimmte Lautstärke hinaus hochschalten. Für die Wiedergabe der Hörspiele steht jedoch ausreichend Volumen zur Verfügung. Auf Wunsch können die Kleinsten auch einen Kopfhörer an die Hörspielbox anschließen, um noch tiefer in ihre Hörspielwelten einzutauchen.

Für Kinder, die Schwierigkeiten mit dem Einschlafen im Dunkeln haben, fungiert der Technifant als Nachtlicht. Wahlweise lässt sich das Nachtlicht mit Farbwechsel nur zum Einschlafen einschalten oder die ganze Nacht über aktivieren. Das stabile Gehäuse des Modells mit Gummi und Kunststoff soll die Hörspielbox vor Stürzen schützen. Die sind im Kinderzimmer schnell passiert, vor allem bei den kleinsten Zuhörern.

Toniebox neuer Herausforderer mit Hörspielauswahl ohne Abo

Wie man es bereits von der Toniebox kennt, wartet auch der neue Herausforderer mit ähnlicher Ausstattung auf. Zur Benutzung des Technifant ist somit kein Abo-Abschluss notwendig. Im Lieferumfang des Startersets ist bereits ein Hütchen mit einem Hörspiel vorhanden, doch es bietet auch Platz für weitere Inhalte. Zurzeit kannst du den Technifant nicht nur zu einem reduzierten Preis unter 70 Euro kaufen. Du erhältst beim Kauf auch einen 10 Euro Gutschein für zusätzliche Audioinhalte im Technifant-Shop. Einzelne Hörspiel-Hütchen kannst du für knapp über 10 Euro kaufen.

Da der Technifant zudem Bluetooth unterstützt, können auch Inhalte von anderen Geräten auf der Hörspielbox wiedergegeben werden. Der integrierte Akku des Modells soll laut Herstellerangaben für bis zu 10 Stunden Laufzeit genügen. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass die gewählte Lautstärke einen Unterschied im Verbrauch der Hörspielbox macht.

Ähnlich wie man es von der Toniebox kennt, bietet auch der Technifant die Möglichkeit, eigene Aufnahmen für die Kleinsten bereitzustellen. Jedes der Hütchen für die Hörspielbox kann man nämlich unkompliziert mit eigenen MP3-Dateien oder zusätzlichen Inhalten aus dem Audio-Shop bespielen. Im Gegensatz zur Toniebox sind somit keine speziellen Figuren dafür nötig, sondern jedes Hütchen kann zu diesem Zweck flexibel genutzt werden.

Technifant – der Konkurrenz gewachsen?

Der Technifant wartet mit ähnlichen Funktionen auf wie man es von der beliebten Kinderhörspielbox Toniebox oder den Kekzhörern kennt. Kein Wunder also, dass man den Technifant als einen neuen Herausforderer zur Toniebox betrachten kann. Denn beide Modelle verzichten im Gegensatz zur tigerbox auf Abonnementfunktionen und bieten Kindern statt Karten greifbares für ihre Hörspiele an. Während die Toniebox dabei auf ihre Tonies setzt, hat sich der Technifant für verschiedene Hütchen entschieden, die Kinder ihm aufsetzen können. Da beide Modelle hier mit stabilen Einzelstücken aufwarten, die für Kinder gut zu fassen sind, funktioniert der Einsatz auch gut bei jüngeren Kindern.

Dazu wartet Technisat jedoch mit ein paar süßen Zusatzideen auf. So kann man auf Wunsch die Verpackung des Technifant durch ihre Bedruckung und Vorstanzungen in ein Spielhaus umfunktionieren. Die Hüte wirken wie eine optische Erweiterung der Hörspielbox selbst, was einen kleinen Mehrspielwert für Kinder darstellt. Allerdings eignen sich die Hütchen weniger für ein separates Spielen als die einzelnen Tonies der Toniebox, die mehr Ähnlichkeit zu Spielfiguren aufweisen.