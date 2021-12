Toniebox-Angebot bei Lidl: Diesen Klon gibt es ab sofort zum Sparpreis

Geschichten aus einem Buch vorlesen – das geht heutzutage auch smarter. Seit einiger Zeit haben sich hier die Tonie-Hörfiguren bei Kindern beliebt gemacht. Kein Wunder, sind die Figuren und dazugehörigen Lautsprecher bunt und spielerisch gestaltet. Doch die Originale wie die Toniebox sind auch kostspielig, sodass sich wie so oft auch schnell günstige Alternativen auf den Markt schleichen. Dazu zählt auch der SpeakerBuddy von Silvercrest, den es jetzt bei Lidl noch rechtzeitig vor Weihnachten gibt.

SpeakerBuddy bei Lidl: Das steckt hinter dem Toniebox-Klon

Der SpeakerBuddy von Silvercrest sieht zwar anders aus, greift das Konzept der Toniebox aber eindeutig auf. Den Lautsprecher gibt es in knalligen Farben, etwa in Rosa-Lila. Und damit auch Geschichten ertönen können, gibt es sogenannte Kreativmünzen – das Pendant zu den Hörfiguren der Toniebox. Die muss einfach nur auf den Lautsprecher gelegt werden und die Geschichte beginnt. Neben bekannten Geschichten wie jenen von zum Beispiel Benjamin Blümchen, kannst du die Münze auch selbst bespielen und deinem Kind so eine Geschichte vorlesen.

Der SpeakerBuddy verspricht eine Wiedergabezeit von 10 Stunden und hat zudem einen 8 GB großen internen Speicher. Zur Lautstärkeregelung und vor- beziehungsweise zurückspulen, sind Tasten auf der Oberseite des SpeakerBuddys angebracht. Wer sich im Dunkeln fürchtet, kann den Lautsprecher gleich auch als Nachtlicht aufstellen, während eine Geschichte erzählt wird.

Zusätzlich zu den Kreativmünzen und dem Lautsprecher gibt es für Eltern auch eine passende App. Über diese lassen sich beispielsweise die eigenen Geschichten auf die Münzen einsprechen. Die SpeakerBuddy-App bietet darüber hinaus aber auch Kontrollfunktionen, sodass Maximallautstärke oder die Laufzeit pro Tag festgelegt werden können. Um die Geschichten abspielen zu können, brauchst du aber keine Internetverbindung.

Das bekommst du beim Lidl-Angebot

Den Silvercrest SpeakerBuddy kannst du ab sofort in stationären Filialen von Lidl kaufen. Im Online-Shop von Lidl sind sie (noch) nicht erhältlich. Der Kostenpunkt liegt bei rund 50 Euro, womit der SpeakerBuddy im Schnitt mindestens 20 Euro günstiger ist als der Neupreis einer Toniebox.

Im Angebot enthalten ist eine leere Kreativmünze. Für jede weitere Münze beziehungsweise Geschichte verlangt Lidl 7,99 Euro. Insgesamt bietet die Bibliothek des SpeakerBuddys 47 Geschichten. Auch die Münzen schlagen ab dem 22. Dezember in allen Lidl-Filialen auf.

