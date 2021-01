Todesstoß für WhatsApp: Telegram hat jetzt diese geniale Funktion

WhatsApp steht aufgrund neuer Nutzungsbedingungen massiv in der Kritik. Alternative Messenger wie Signal oder Telegram verzeichnen tausende neue Nutzer. Trotzdem bleiben viele WhatsApp weiterhin treu. Ein Grund dafür sind vermutlich die Chats, die bei einem Wechsel verloren gehen. Doch Telegram hat sich etwas einfallen lassen. WhatsApp den Rücken zu kehren, war noch nie so einfach wie jetzt.

Erst vor Kurzem brachte WhatsApp eine bei den Nutzern beliebte Funktion zurück, nachdem man diese vor einem Jahr entfernt hat. Und genau diese macht sich Telegram jetzt zunutze. Bei WhatsApp lässt sich jeder Chat-Verlauf mit einer Person oder einer Gruppe ganz einfach als Text-Datei exportieren. Tippst du in den Einstellungen auf „Chat exportieren“, kannst du dir den Verlauf – auch mitsamt Dateien wie Bildern und Videos – per E-Mail zuschicken oder mit anderen Apps teilen. Jetzt auch mit Telegram. Dabei importiert Telegram den gesamten Chat-Verlauf in die Konversation mit deinem Kontakt in die eigene App. So kannst du bei Telegram einfach dort weitermachen, wo du bei WhatsApp aufgehört hast.

Noch nie war der Umzug von WhatsApp zu Telegram so einfach: So geht’s

Wähle bei WhatsApp einen Kontakt aus, dessen Chat-Verlauf du zu Telegram umziehen willst. Tippe oben auf die drei Punkte und anschließend auf „Mehr“. Nun tippst du auf „Chat exportieren“. WhatsApp fragt dich jetzt, ob du den Verlauf mit oder ohne Medien exportieren möchtest. Wenn du Bilder und Co. ebenfalls umziehen möchtest, kannst du bis zu 10.000 der neusten Nachrichten senden. Ohne Medien lassen sich bis zu 40.000 Nachrichten umziehen.

Entscheidest du dich für eine der beiden Optionen, kannst du nun Telegram auswählen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du den Messenger auf deinem Smartphone installiert hast. Anschließend musst du bei Telegram den gleichen Kontakt auswählen und kannst den Chat-Verlauf importieren. Auch dein Kontakt bei Telegram wird den Verlauf im Chat sehen können.

Die Funktion ist nahezu perfekt

In unserem Test funktioniert der Umzug schnell und einfach. Ein Manko hat das Ganze aber. Zwar importiert Telegram alle WhatsApp-Chats mit Zeitstempel. Du kannst also auch im neuen Messenger sehen, wann welche Nachricht zugestellt wurde. Jedoch tauchen sie alle unter einem Datum auf – nämlich dem, an dem du sie importiert hast. Doch das ist nahezu vernachlässigbar. Zudem, und das könnte sich bei dem einen oder anderen schwieriger gestalten, muss der Kontakt, dessen Chat-Verlauf man umziehen will, ebenfalls Telegram nutzen.