Letzte Chance: Diese beliebten Serien verschwinden Ende 2021 bei Netflix

Netflix wütet mal wieder herum und löscht gnadenlos Inhalte von seiner Plattform. Das geschieht jeden Monat aufs Neue. Doch dieses Mal trifft es gleich eine ganze Reihe beliebter Serien, die teils zu den Top-Serien der vergangenen 20 Jahre gehören. Willst du eine der Serien also noch einmal anschauen, musst dich sputen: Denn die Inhalte sind nur noch bis Ende des Jahres verfügbar. Wir zeigen dir, worum es geht – und wo du die Serien stattdessen im Netz ansehen kannst.

How I Met Your Mother

Wer kennt Ted, Lily, Marshall, Robin und Barney nicht? Die Sitcom „How I Met Your Mother“ rund um die fünf Freunde aus New York startete Anfang der 2000er Jahre und eroberte die Herzen der Zuschauer im Sturm. Über insgesamt 9 Staffeln konnten Fans verfolgen, wie Ted seine große Liebe findet, verliert – und wiederfindet. Wie Lily und Marshall sich trennen, heiraten und Kinder bekommen. Wie Robin und Barney sich mit Affären durchschlagen, zusammenkommen und sich wieder trennen. Langweilig wird es mit den fünf Freunden nie.

Vampire Diaries

Vampire sind nicht erst seit „Twilight“ in Mode. Mit „Vampire Diaries“ trafen die Macher ebenfalls einen Nerv und gewannen rund um den Globus unzählige Fans. Die Serie mit insgesamt acht Staffeln erzählt die Geschichte von Elena, die unwissentlich auf zwei Vampire trifft: Damen und Stefan. Sie verliebt sich im Laufe der Zeit gleich in beide – und gerät dabei immer wieder in ernsthafte Probleme. Das ruft nicht nur andere Vampire auf den Plan, sondern auch die sogenannten Ur-Vampire. „Vampire Diaries“ sorgt für reines Gefühlschaos und jede Menge Spannung.

New Girl

Mit „New Girl“ wurde 2011 vor allem Zooey Deschanel als Frau mit der großen Brille und der Pony-Frisur bekannt. Die Comedy-Serie beleuchtet die Lehrerin Jess, die sich von ihrem Freund trennt. Kurzerhand beschließt sie, in eine reine Männer-WG zu ziehen, die mit Nick, Schmidt und Winston besetzt ist. Die verrückte Truppe geht durch Dick und Dünn – helfen Jess vor allem aber, über ihren Herzschmerz hinwegzukommen. Die Abenteuer der WG-Freunde erstreckt sich über insgesamt drei Staffeln.

Family Guy

„Family Guy“ sticht schon allein dadurch heraus, dass es sich hierbei um einen Cartoon handelt, die weit über das Fernsehen hinaus bekannt sind. Die Geschichten drehen sich um Familie Griffin, bestehend aus Peter und Lois, Meg, Chris und Stewie sowie dem Hund Brian. Die Serie greift dabei unterschiedlichste Alltagsprobleme auf und treibt sie dabei gekonnt auf die Spitze. „Family Guy“ erreicht dabei vor allem Fans, die einen sarkastischen Humor zu schätzen wissen.

Sons of Anarchy

Tatsächlich ist „Sons of Anarchy“ von Shakespeares „Hamlet“ inspiriert und ist ebenso dramatisch. Drehbeginn war 2008, nach der 7. Staffel war 2014 Schluss. Dreh- und Angelpunkt ist die fiktive Kleinstadt Charming in Nordkalifornien, in die Motorradgang „Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original“ (SAMCRO) ihr Revier hat. Clay, Oberhaupt der Gang, ist in illegalen Waffenhandel verwickelt, versucht das allerdings mit einer Autowerkstatt zu vertuschen. Doch das geht nicht lange gut. Ausgerechnet sein Stiefsohn bekommt Wind von den Machenschaften und lehnt sich immer mehr gegen Clay auf.

Prison Break

Der Titel der Serie verrät zeitgleich das Hauptthema: In „Prison Break“ dreht sich alles um einen Ausbruch aus dem Gefängnis Fox River State Penitentiary. Michael, ein Statiker, der beim Bau des Gefängnisses mitgewirkt hat, lässt sich selbst hinter Gitter bringen. Und das hat einen besonderen Grund. Sein Bruder Lincoln sitzt in einer Todeszelle – und das will Michael durch einen gemeinsamen Ausbruch verhindern. Denn Lincoln behauptet, für das Verbrechen nicht verantwortlich zu sein. Ein Lauf gegen die Zeit beginnt.

Der Prinz von Bel Air

Will Smith sah man von 1990 bis 1996 in seiner Paraderolle „Der Prinz von Bel Air“. Der damals noch junge Schauspieler verkörpert den Jugendlichen William „Will“, der im Problemviertel von Philadelphia aufwächst. Eines Tages gerät er in einen Konflikt mit gewaltbereiten Menschen, woraufhin ihn seine Mutter aus Angst zu seiner Tante nach Los Angeles schickt. Ein extremer Kontrast für den jungen Mann, der ab sofort im Nobelviertel Bel Air wohnt. Ob es Will gelingt, sich in dieser neuen Umgebung und seine Vergangenheit hinter sich zu lassen?

Hier streamst du die Serien trotzdem

Zwar ist ein normaler Vorgang, dass Streaming-Dienste monatlich Inhalte löschen und neue hinzufügen. Im Falle von etwa „How I Met Your Mother“, „Family Guy“ oder auch „Sons of Anarchy“ handelt es sich allerdings um Disney-Produktionen. Da Disney+ auf dem Streaming-Markt immer stärker wächst und an Bedeutung gewinnt, ist es ein scheinbar logischer Schritt, dass solche Serien in Zukunft nur noch exklusiv bei Disney+ zu sehen sein werden. Dementsprechend laufen die Lizenzen für diese Serien bei Netflix und auch anderen Serien nun aus. Gegenüber dem Magazin Golem hat Disney+ das Vorgehen bestätigt.