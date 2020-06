Philips-Hue-Konkurrent bei Aldi Süd: Smart Gardening zum Sparpreis

Nicht nur Tint, sondern auch Aldi Süd rüstet sich für die startende Sommersaison. Dazu gehört nicht nur das Grillen auf Balkon oder im Garten, sondern auch eine hübsche Beleuchtung für Blumen und Pflanzen.

Tint bei Aldi: Smart Garden pünktlich zum Sommer

Ab dem 15. Juni findest du in den Regalen von Aldi Süd die LED-Leuchtkugel Calluna von Tint. Mit der Kugel kannst du Highlights in deinem Garten setzen und nur bestimmte Partien beleuchten. Tint versieht die Outdoor-Lampe mit smarter Technik, sodass du deine Gartenbeleuchtung per App übers Internet bedienen kannst. Daneben kannst du sie auch per Sprachbefehl oder Fernbedienung steuern.

Zusätzlich erlaubt es Tint, Calluna an dein Smart-Gardening- beziehungsweise Smart-Home-System anzuschließen. Die Kugel ist mit anderen Systemen kompatibel, sofern der Funkstandard ZigBee 3.0 vorhanden ist. Somit kannst du die Leuchte zum Beispiel auch mit Philips-Hue-Produkten koppeln.

Die Outdoor-Leuchte an sich kommt auf eine Helligkeit von bis zu 806 Lumen, ist also in etwa so hell wie eine normale 80-Watt-Glühbirne. Zur Verfügung stehen dir verschiedene Farbnuancen und Lichtfarben – zum Beispiel warmes oder recht kaltes Licht. Die Tint Calluna ist dank der IP44-Zertifizierung Garten-tauglich und misst einen Durchmesser von 35 Zentimetern.

Tint Calluna im Aldi-Angebot

Die Outdoor-Leuchtkugel findest du ab dem 15. Juni bei Aldi Süd – sowohl in stationären Filialen als auch im Online-Shop. Veranschlagt wird ein Preis von 79,99 Euro. Das unterbietet den Herstellerpreis um immerhin rund 10 Euro.

Dass es weitere Angebote zu smarter Beleuchtung für den Garten geben wird, hat Aldi bereits angekündigt. Ob auch weitere Tint-Lampen dabei sein werden, ist derzeit jedoch nicht klar. Im Lieferumfang des aktuellen Modells sind neben Calluna auch vier Erdspieße und eine Wechselleuchte enthalten.

Alle Details zu der neuen Outdoor-Serie von Tint haben wir in einem separaten Artikel zusammengefasst.