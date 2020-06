Für 10 Euro durch Europa: Aldi-Angebot macht es möglich

Baden am See, Pizza essen in der Toskana oder durchs Wattenmeer waten. Wenn du davon träumst, aber noch keinen Urlaub gebucht hast, kannst du nun kurzfristig bei Aldi Süd zuschlagen. In gemeinsamer Kooperation gibt es beim Discounter Tickets von Flixbus und Flixtrain zu kaufen.

Günstige Tickets von Flixbus und Flixtrain bei Aldi

Sind die Tickets für Flixbusse und den Flixtrain im Vergleich meistens sowieso schon recht günstig, bekommst du die Fahrkarten bei Aldi Süd nun für 9,99 Euro. Dabei ist es egal, ob du nur bis in die nächste deutsche Stadt fährst oder eine längere Reise an die Ostsee oder bis in die Toskana unternimmst. Du kannst zwischen 2.500 Reisezielen auswählen.

Um von der Aktion zu profitieren, musst du das Ticket in einer stationären Filiale von Aldi Süd kaufen. Mit dem Kauf erhältst du einen Ticketcode, mit dem du deine Reise im Netz unter flixbus.de oder über die App von Flixbus buchen kannst. Dabei kannst du kurzfristig ab dem 13. Juli von zuhause ausbrechen oder deinen Urlaub längerfristig planen. Das Ticket ist ein Jahr lang, bis einschließlich zum 12. Juli 2021 gültig.

Zu beachten ist, dass du dein gekauftes Ticket nicht umtauschen kannst. Außerdem stehen pro Person höchstens drei Tickets zur Verfügung. Aldi Süd betont außerdem, dass die Codes nur in einer limitierten Stückzahl vorhanden sind – dadurch kann das Kontingent auch schon vor Ablauf des Aktionszeitraums ausverkauft sein.

Coronakrise macht Flixbus zu schaffen

Auch Flixbus und Flixtrain machte die Coronakrise zu schaffen – so wie der Deutschen Bahn auch. Seit Ende Mai rollen die grünen Busse und Bahnen allerdings wieder an. Fuhren Flixbus und Flixtrain zunächst nur einige Ziele an, sind nun wieder alle Städte und Regionen mit an Bord.

Allerdings gilt auch hier: Die Hygienevorschriften müssen weiterhin eingehalten werden. Das bedeutet, dass du während der Fahrt einen Mund- und Nasenschutz tragen musst und der Einlass nur in kontrollierter Form stattfindet – zumindest am Bus. Die Ticketkontrolle erfolgt wie üblich kontaktlos.

