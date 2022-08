Thermomix: Vorwerk warnt Nutzer vor neuer Gefahr

Der Thermomix von Vorwerk gilt als ultimativer Helfer in jeder Küche. Egal, ob du nun Reis kochen möchtest, die Zubereitung von Saucen oder Pudding auf dem Plan steht oder auch mal Slow Cooking angedacht ist, der Thermomix steht seinem Besitzer bei unzähligen Kochabenteuern treu zur Seite. In seltenen Fällen kann es aber auch gefährlich werden, wie Hersteller Vorwerk jetzt in einem neuen Sicherheitshinweis warnt.

Thermomix: Verbrennungen und Verbrühungen möglich

Unter „bestimmten, ungünstigen Bedingungen“ und nur im Zusammenspiel mit dem Messbecher des Thermomix TM6 könne man ein Sicherheitsrisiko nicht ausschließen, heißt es vom Hersteller. Demnach sei es möglich, dass sich während des Koch- oder Garvorgangs bei einer Temperatur ab 95 Grad Celsius bei bestimmten Rezepten das Gargut so ungünstig im Mixtopf verteile, dass der vorgesehene Dampfaustritt an den Rändern des Messbechers des TM6 verhindert werde. Das habe zur Folge, dass sich in seltenen Fällen ein erhöhter Druck im Mixtopf aufbauen könne. Infolgedessen sei ein plötzliches und unkontrolliertes Austreten von heißem Gargut nicht auszuschließen. Scherzhafte Verbrennungen oder Verbrühungen drohen.

Ausdrücklich weist Vorwerk darauf hin, dass das neu identifizierte Problem nur beim Messbecher des Modells TM6 auftritt. Wer einen Messbecher des Modells TM5 nutzt, ist dem Vernehmen nach auf der sicheren Seite, da der Messbecher hier lose im Deckel des Mixtopfs sitze. Vorwerk empfiehlt zudem, grundsätzlich die auf der Innenseite des Mixtopfes angegebene maximale Füllhöhe des Garguts nicht zu überschreiten. Andernfalls sei die Wahrscheinlichkeit eines Austritts von Gargut deutlich höher.

Empfehlung: Update installieren

Außerdem wichtig: Für alle Nutzer des Thermomix TM6 steht ab sofort ein Software-Update zur Verfügung. Es kann installiert werden, wenn die Küchenmaschine über ein WLAN-Netz mit dem Internet verbunden ist. Mit dem Update landen unter anderem zusätzliche Sicherheitshinweise für das Kochen ohne die Guided-Cooking-Funktion auf dem Thermomix TM6.

Der Thermomix ist eine der am häufigsten verwendeten Küchenmaschinen in Deutschland und auf der ganzen Welt. Nach Angaben von Vorwerk wurden von den Modellen TM5 und TM6 weltweit mehr als acht Millionen Geräte verkauft.