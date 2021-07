"The Walking Dead" Staffel 11: Starttermin steht - Neuer Trailer spektakulär

Fans von „The Walking Dead“ (TWD) müssen sich auf gravierende Änderungen einstellen. Die finale elfte Staffel, die aus insgesamt 24 Folgen bestehen wird, läuft in Deutschland erstmals seit dem Start der beliebten Zombie-Serie nicht mehr als Premiere im klassischen Pay-TV. Hintergrund ist das bevorstehende Aus des Fox Channel. Der zum Disney-Konzern gehörende TV-Sender wird schon in wenigen Wochen eingestellt. Und das hat Folgen. Denn die bisherige Heimat von „The Walking Dead“ in Deutschland sucht damit ein neues Zuhause. Und das wurde jetzt auch ganz offiziell gefunden: bei Disney+. Genauer gesagt im Erwachsenenbereich von Disney+: Star.

„The Walking Dead“ wechselt zu Disney+

Wie Disney Deutschland am Montag offiziell verraten hat, wird Staffel 11 von „The Walking Dead“ ab dem 23. August 2021 bei Star seine Premiere feiern. Die zunächst acht neuen Episoden sollen dann immer montags ab 9 Uhr deutscher Zeit auf Abruf bei dem Streamingdienst zur Verfügung stehen. Jede Woche soll eine einzelne neue Folge freigeschaltet werden.

Das ist unter anderem für Abonnenten von Sky ein herber Schlag. Denn sie werden neue Episoden von „The Walking Dead“ in Zukunft nicht mehr im Rahmen ihres Abos sehen können – was in einschlägigen Internetforen bereits für heftige Unmutsäußerungen gesorgt hat. Theoretisch hätte Fox bis zur offiziellen Einstellung am 30. September 2021 noch einige neue TWD-Folgen zeigen können. Doch Disney+ lässt sich die Butter natürlich nicht vom Brot nehmen und zeigt alle neuen Folgen der Serie lieber exklusiv bei Disney+ / Star.

Neuer Teaser-Trailer von TWD bei YouTube

Am Montag veröffentlichte Disney Deutschland auf seinem YouTube-Kanal auch einen passenden Teaser-Trailer. „Der Anfang vom Ende“ ist dort in einer recht wilden Schnittfolge zu lesen. Bewegtbilder sieht man aber nicht, sondern nur eine Aneinanderreihung von Fotos. Und natürlich verrät auch dieser Teaser-Trailer das offizielle Startdatum der elften Staffel von „The Walking Dead“ in Deutschland: den 23. August 2021.

Sehr viel mehr Details sind dem offiziellen Trailer zu entnehmen, der seit dem Wochenende ebenfalls bei YouTube und in anderen sozialen Netzwerken zu finden ist. Er wurde im Rahmen der [email protected] vorgestellt und natürlich steht wieder eine ganze Menge an Zombie-Horror auf dem Programm. Ganze drei Minuten ist der neue Trailer lang und macht jetzt schon Lust auf mehr.

Ab in die U-Bahn!

Denn Staffel 11 entführt den Zuschauer unter anderem in einen von Zombies überranten U-Bahn-Tunnel. Wenn die Macher von „The Walking Dead“ es im beklemmenden Untergrund ähnlich spektakulär zugehen lassen wie in der jüngsten Staffel von „Fear The Walking Dead“, dürfen sich Fans auf echte Highlight-Folgen freuen. Denn „Fear The Walking Dead“ spielte zuletzt unter anderem in einem gestrandeten U-Boot. Kritiker waren vollen Lobes und urteilten, dass die neuen Folgen das Beste seien, was das „TWD“-Franchise seit vielen Jahren neu an den Start schickte.

Den Auftakt der elften Staffel werden zunächst acht neue Folgen bilden. Sie sollen immer am Montagvormittag bei Star von Disney+ zu sehen sein. Voraussichtlich im Frühjahr (Staffel 11B) und im Herbst 2022 (Staffel 11C) folgen dann noch zweimal jeweils acht weitere Folgen, ehe „The Walking Dead“ in einem vielleicht epischen Finale zu Ende gehen wird. Dann dürfte sich auch die Frage klären, ob Rick Grimes noch einmal zurückkommt. Mit ihm startete „The Walking Dead“ einst im Jahr 2010 und viele Fans wünschen sich schon lange, dass er nach seinem schwer verwundeten Ausscheiden in einem davonfliegenden Hubschrauber in Staffel 9 noch einmal zurückkehrt. Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht? Abwarten…

Worum geht es in Staffel 11 von „The Walking Dead“?

Viele Details zum Inhalt von Staffel 11 gibt es noch nicht. Klar ist nur, dass die elfte Staffel an die Geschehnisse von Staffel 10 anschließt. Zudem ist bekannt, dass Daryl und Carol gemeinsam wie die anderen noch verbliebenen Überlebenden nach ihrem Sieg über Alpha und Beta vor einer neuen Konfrontation stehen. Und die könnte härter kaum sein. Denn das Commonwealth ist nicht nur mit einer enormen Menpower ausgestattet. Die militärische Truppe verfügt auch über einen enormen Fundus an Waffen inklusive Stormstrooper-Uniformen und konnte mit deren Hilfe bereits Eugene und seine Mitstreiter festsetzen. Doch auch innerhalb des Commonwealth brodelt es in der Führungsriege gewaltig. Und dann muss ja auch noch das von den Flüsterern nahezu zerstörte Alexandria wiederaufgebaut werden.