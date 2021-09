“The Elder Scrolls: Skyrim” feiert 10-Jähriges Jubiläum mit neuer Edition Teresa Klocke 2 Minuten

Diesen Herbst ist es schon 10 Jahre her, dass wir das erste Mal einen Fuß in die Welt von Himmelsrand gesetzt haben. Am 11. November feiert Bethesda diese Ära mit einer brandneuen Anniversary Version.