“The Big Con” – Dieses knallbunte Gute-Laune-Retro-Game startet heute

In “The Big Con” bist du niemand anders als Teenager „Ali“, die genug von Lehren, Eltern und Verantwortungen ihres Highschool Daseins hat. Bandcamp – Wer braucht denn sowas? Du packst deine Sachen und machst dich auf ein Abenteuer von einem Ort zum nächsten. Natürlich hat jedes gute Abenteuer auch eine Mission. Kredithaie machen der Videothek deiner Eltern das Leben schwer. Es liegt also an dir das Familiengeschäft zu retten.

Was hat „The Big Con“ zu bieten?

Um dich in der rauen Welt der 90er-Jahre durchzusetzen, siehst auch du ein, dass du nicht immer zu legalen Mitteln greifen kannst. Schließlich wirst du zum Trickser. Diebstahl und Betrug im kleinen Stil sind genau dein Ding. Ganz im Sinne von Robin Hood nimmst du von den Reichen und gibst es den Armen. Oder auch von den Fiesen. Verdient haben die das schließlich genauso, nicht wahr?

In „The Big Con“ hast du in der Hand, wer deine Hilfe und wer deine Täuschung verdient.

Dein Vorhaben wird untermalt von einem knalligen und farbenfrohen Animationsstil. Auch der Soundtrack fängt die Atmosphäre der 90er genau ein und schafft es den ein oder anderen vielleicht in seine eigene Jugend zurückzuversetzen. Mit viel Humor verwandelt sich das Game schnell in eine Sitcom, die dich für ein paar Stunden aus deinem Alltag herauszuholen versucht. Auch wenn “The Big Con” an der ein oder anderen Stelle tief in die Klischée-Kiste greift, macht das den Charme der Zeit aus. Schließlich war nicht jeder Trend kultig. Jedoch bietet das Game die Möglichkeit eine kleine Zeitreise zu durchleben und durch den 2D Look das Gute und Schlechte Revue passieren zu lassen.

Eine Demo zu “The Big Con” ist aktuell bereits bis zum Release am 31. August auf Steam spielbar. Ein genauerer Blick ins Game lohnt sich jedenfalls.