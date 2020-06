Teurer als gedacht? PlayStation-Chef äußert sich zum Preis der PS5

Von der PlayStation 5 fehlt bislang jede Spur. Wie die Konsole aussehen wird? Das weiß wohl nur Sony selbst. Ebenso wie zum Design schweigen die Japaner auch zum Preis. Zwar gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte dazu. So hatte etwa ein slowakischer Onlineshop mit dem Namen „ProGamingShop“ die Konsole bereits für 499 Euro gelistet. Und auch andere Quellen sind sich sicher, dass die PS5 nicht mehr als 500 Euro kosten wird. Doch so genau weiß es niemand.

In einem Interview sprach der Chef von Sony Interactive Entertainment (SIE), Jim Ryan, über Preis und Marktstart. Man liege voll im Plan, sodass sich nichts am geplanten Vorhaben und Marktstart ändere. Trotz weltweiter Krise und Pandemie soll die PlayStation 5 also pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den Verkaufsregalen liegen. „Wir werden im Dezember starten, und zwar weltweit“, sagt Ryan zuversichtlich.

Preis für PlayStation 5: Günstig wird die Konsole nicht

Durch die Pandemie habe Sony gemerkt, dass die Gaming-Branche in ökonomisch schwierigen Zeiten profitieren kann. Klar, statt herauszugehen, sitzen viele Menschen zu Hause und zocken. Man wolle mit der PS5 das bestmögliche Wertversprechen liefern, so der PlayStation-Chef. „Ich meine nicht unbedingt den niedrigsten Preis.“ Er fügt an, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass auch Entwicklungsbudgets erhöht werden müssen. Das heißt, Spiele zu programmieren ist aufwendiger, zeitintensiver und eben auch teurer.

Für den Preis der PlayStation 5 heißt das: Er dürfte höhere ausfallen, als viele bislang annehmen. Mit sehr ausgewählten und marketing-schweren Worten versucht der PlayStation-Chef alle Gamer sehr behutsam darauf vorzubereiten. Und auch die Spiele dürften teurer werden, als es bislang der Fall war.

Einen ungefähren Preis nennt der PlayStation-Chef aber ebenso wenig, wie der Finanzchef des japanischen Unternehmens. Bereits im November des vergangenen Jahres sagte Hiroki Totoki, dass „die Rentabilität der PS5 natürlich vom Preis abhänge“. Näher ins Detail ging Totoki allerdings nicht. Aus diesem Grund analysiere das japanische Unternehmen die Kosten, um einerseits sowohl einen akzeptablen Preis am Markt bieten zu können. Und andererseits, um auch die Anleger zufriedenzustellen. Es gibt aber auch Stimmen, die behaupten, Sony warte lediglich darauf, wie hoch Microsoft den Preis für die neue Xbox Series X ansetzt. Und erst dann wolle der Konzern den Preis für die PlayStation 5 festlegen.