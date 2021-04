Schon auf dem Battery-Day im vergangenen Herbst hat Tesla-Chef Elon Musk ein kompaktes und günstiges Modell angekündigt. Dabei hat er die Ziele für das neue E-Auto klar abgesteckt. 25.000 Dollar soll der neue Tesla kosten und eine Mindestreichweite von 160 Meilen bieten. Das sind circa 21.000 Euro und knapp 260 km Reichweite. Würde man davon die E-Auto-Förderung abziehen bleibt ein Preis von ungefähr 12.000 Euro. Ein echter Angriff auf den VW ID3 und Co. Denn viel billiger geht es im E-Auto-Bereich selten zu. Der Dacia Spring ist so ein Kandidat mit Sparpotenzial, obwohl er zum Start in Deutschland nicht ganz auf das interne Preisziel gekommen ist.

Tesla Hatchback auf Bildern

Doch außer den beiden nebulösen Entwicklungszielen gibt es bisher wenig Informationen zu Teslas Hatchback, dem Fließheckmodell in der Kompaktklasse. Doch jetzt hat sich Carwow Gedanken um das Design gemacht und einige Renderbilder erstellt, die einen ersten Eindruck des günstigen Tesla-Modells vermitteln sollen. Die Design-Ideen lehnen sich klar an das Tesla-Design der „normalen“ Modelle an. Ein martialisches Äußeres wie es beim Cybertruck zum Tragen kommt, ist nicht zu erwarten. Deshalb übernehmen die Designer die Stromlinienform des Model 3 und auch dessen Front mit stark abfallender Motorhaube und der geteilten Seitenlinie, die sich über den Rädern ausprägt. Am Heck zeichnen die Designer eine klare Kante unter und einen kleinen Spoiler über das recht klein wirkende Heckfenster. Der Kofferraumdeckel ist an der unteren Kante stark abgerundet, was eine hohe und vergleichsweise schmale Ladeluke mit sich bringt.

Doch so interessant die Bilder und die Spekulationen sind, es sind bisher nur Konzeptbilder. Sie basieren auf Vermutungen und der Erfahrung der Macher und nicht auf Informationen von Tesla selbst. Das finale Design wird wahrscheinlich erst die Vorstellung oder ein überraschender Tweet von Elon Musk zeigen. Bis dahin arbeiten die Ingenieure vor allem an der Kostensenkung der Akkus, denn sie sind einer der Preistreiber bei E-Autos zurzeit.