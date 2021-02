Nützlicher FritzBox-Service: So verhinderst du nervige Spam-Anrufe

Durch die Corona-Pandemie und den erneuten Lockdown hat sich das Privat- und Arbeitsleben wieder mehr in die eigenen vier Wände verschoben. Homeoffice, Homeschooling und alles, was sonst noch anfällt unter einen Hut zu bekommen, ist dabei nicht immer einfach. Wenn in dem ganzen Trubel dann auch noch permanent das Telefon klingelt, ist das Chaos perfekt. Doch was kann man dagegen tun, wenn es sich bei den Anrufern nicht um Freunde oder Verwandte handelt, sondern um unerwünschte Anrufe von Unbekannten mit dubiosen Absichten?

tellows Anruferschutz gegen lästige Werbeanrufe

tellows, ein Portal zur Rückwärtssuche von Telefonnummern, hat dafür eine ganz einfache Lösung entwickelt: Den tellows Anruferschutz für die FritzBox. Durch die Integration von Online-Telefonbüchern, die die aktuell negativ bewerteten Telefonnummern der tellows Community enthalten, werden unseriöse Anrufe deutlich als solche gekennzeichnet und wahlweise direkt blockiert.

Seriosität auf den ersten Blick erkennen

Der eigens von tellows entwickelte Score spielt dabei eine wichtige Rolle. Dieser zeigt die durchschnittliche Bewertung der tellows Community an und hilft so bei der Einschätzung der Seriosität einer Nummer. Die Skala reicht von 1 bis 9, wobei Nummern mit einem Score von 7 oder höher in den Online-Telefonbüchern enthalten sind und mittels der Rufsperre innerhalb der FritzBox direkt blockiert werden können.

Durch die Nutzung der CardDAV-Funktion in der FritzBox wird der Anruferschutz mit den aktuell als gefährlich eingestuften Rufnummern über 2 Jahre hinweg täglich automatisch aktualisiert. Diese Funktion wird für alle Modelle ab FritzOS 7.20 unterstützt. Um eingehende Anrufe blockieren zu lassen, wird die Rufsperre in der FritzBox aktiviert. Geblockte Anrufe werden in der Anrufhistorie der FritzBox als abgewiesen angezeigt.

Personalisierung des Anrufschutzes

Durch die Verknüpfung des tellows Accounts mit dem Online-Telefonbuch ist eine Personalisierung des Telefonbuchs möglich. Negativ bewertete Nummern auf tellows.de (Score 7 oder höher) werden so automatisch der Sperrliste hinzugefügt. Wer auch andere tellows Produkte nutzt, wie die Apps für Android und iPhone, kann von den bewerteten Rufnummern geräteübergreifend profitieren.

tellows hat Nutzer in über 50 Ländern, die jeden Tag tausende Nummern suchen und bewerten. Diese Community macht den Anruferschutz so wertvoll und hält die Sperrlisten immer up to date.

(*Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Gastbeitrag von tellows.)

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.