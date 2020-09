Telekom vor Start von komplett neuem Angebot: Das steckt dahinter

In dieser Woche erreichte zahlreiche Journalisten eine Einladung zu einer Telefonkonferenz der Deutschen Telekom in der kommenden Woche. Mit dabei seitens der Telekom wird der für Privatkunden zuständige Manager Michael Hagspihl sein – ein erstes Indiz für neue Tarife für Privatkunden. Doch die Telekom selbst macht in ihrer Einladung noch mehr Andeutungen.

Sie spricht von echter Konvergenz, also einem Produkt, bei dem dir als Kunde egal sein kann, ob du das Festnetz oder das Mobilfunknetz nutzt. Dabei soll es nur einen Vertrag und eine Rechnung geben. Weiterhin verspricht sie schon jetzt, vor der eigentlichen Vorstellung, unbegrenztes Datenvolumen und kurze Vertragslaufzeiten. Zwei weitere Punkte lesen sich eher nebulös. So spricht die Telekom von weltweiter Konnektivität, die das neue Produkt bieten soll. Streng genommen bietet das aber heute schon jeder Festnetz- und Internetanschluss, sodass unklar ist, was damit gemeint ist. Auch bei der „Einbindung der gesamten Community“ des Kunden kann man nur rätseln.

Kommt Telekoms Magenta Eins Beta als Regelangebot?

Ganz unbekannt kommen Telekom-Kennern die Andeutungen aber nicht vor. Aktionsweise hatte die Telekom in den vergangenen Monaten immer wieder ein Produkt namens Magenta Eins Beta im Angebot – zuletzt im August. Gleichzeitig gibt es als reguläres Angebot schon lange das normale Magenta Eins, bei dem du einen Rabatt auf zusätzliche Features bekommst, wenn du Festnetz- und Mobilfunkkunde bei der Telekom bist.

Dabei verschleuderte die Telekom regelrecht ihren VDSL-Tarif mit 50 Mbit/s und eine SIM-Karte mit Daten-Flatrate. Gerade einmal 20 Euro im Monat sollen beide Produkte zusammen kosten. In diesem Beta-Test ließe sich auch eine Antwort auf die „weltweite Konnektivität“ finden, die die Telekom anpreist. Denn im Tarif war nicht nur das EU-Roaming (bis zu 15 GB aufgrund der Fair-Use-Regelung), sondern auch noch 1 GB Datentraffic für Länder außerhalb der EU enthalten.

Preisgestaltung wird der springende Punkt

Doch der Test-Tarif hatte auch viele Nachteile. So war eine Mitnahme von bestehenden Rufnummern nicht möglich. Dazu kam, dass der DSL-Anschluss keine Festnetzleitung hatte und Multi-SIM und eSIM nicht buchbar waren.

Nun bleibt es abzuwarten, wie der Tarif, den die Telekom am kommenden Dienstag präsentieren wird, aussieht und ob sie die genannten Nachteile abstellt. Auch wird die Preismarke spannend sein. Unserer Einschätzung nach werden die monatlichen Kosten deutlich über den getesteten 20 Euro liegen. Wenn du dir heute einen VDSL-50-Anschluss und eine unlimitierte Daten-Flatrate für LTE bei der Telekom buchst, bist du mit mehr als 120 Euro monatlich dabei. Denkbar ist, dass es verschiedene Abstufungen gibt, die dann unterschiedlich teuer sind. Ein ähnliches Modell hatte O2 bereits für seine Handy-Flatrates eingeführt – aber ohne sie mit einem Festnetzanschluss zu kombinieren.