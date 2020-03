Telekom & Vodafone: Diese Internet-Tarife verschwinden diese Woche Thorsten Neuhetzki 2 Minuten

Sowohl die Deutsche Telekom als auch Vodafone werden in dieser Woche an ihren Tarifen drehen. Deswegen solltest du, wenn du an einem besonders hohen Upstream oder aber einem wirklich günstigen Anschluss Interesse hast, noch in dieser Woche buchen. Wir zeigen dir, welche Tarife es bald nicht mehr gibt.