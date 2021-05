Telekom-Upstream jetzt bei 50 Mbit/s? Das steckt dahinter

Was die Telekom geändert hat, ist lediglich die Bewerbung der Tarife mit 100 beziehungsweise 250 Mbit/s im Downstream. Statt wie bisher „bis zu 40 Mbit/s“ wirbt die Telekom dort jetzt mit „bis zu 50 Mbit“. Das ist zwar faktisch korrekt, aber grob verwirrend. Denn die Mehrzahl der Kunden, die diesen Tarif buchen, werden weiterhin nur 40 Mbit/s Upstream bekommen.

Der Grund dafür ist eine Unterscheidung, die die Telekom gemäß ihrer eigenen Leistungsbeschreibung schon mindestens seit Dezember 2020 vornimmt. Schaltet die Telekom deinen Anschluss mit 100 oder 250 Mbit/s über VDSL, so bekommst du weiterhin 40 Mbit/s Upstream geschaltet. Nur dann, wenn du diese Datenrate buchst und einen Glasfaseranschluss in der Wohnung liegen hast, sind es 50 Mbit/s. Das teilte die Telekom auch den Kollegen von teltarif.de mit, denen diese Bewerbung der Telekom aufgefallen war. Allerdings hieß es dort zunächst, dass der höhere Upstream auch für VDSL gelte. Das ist nicht der Fall.

Telekom unterscheidet zwischen VDSL und Glasfaser

Gemäß AGB bekommst du von der Telekom in diesem Fall den Tarif Magenta Zuhause M in der Variante Fiber 100 beziehungsweise Magenta Zuhause L in der Variante Fiber 250. Preisliche Unterschiede zu VDSL 100 und VDSL 250 gibt es nicht. Lediglich in den Leistungsbeschreibungen siehst du, dass die maximale Geschwindigkeit höher ist.

Gleichzeitig rechnet die Telekom auch damit, dass sie dir in der Praxis per Glasfaseranschuss deutlich bessere Datenraten liefern kann. Denn während der garantierte Mindestupload beim 100er-Anschluss per VDSL bei 20 Mbit/s liegt, sind es bei Glasfaser 45 Mbit/s.

Nach und nach werden in den nächsten Jahren mehr Haushalte Zugriff auf Glasfaserleitungen der Telekom haben. Die Telekom will bis 2024 insgesamt 10 Millionen Haushalte an das FTTH-Netz angeschlossen haben. Jährlich sollen dann 2,5 Millionen Haushalte folgen. Mit FTTH kannst du bei der Telekom auch Anschlüsse mit 500 oder 1.000 Mbit/s im Downstream buchen. Die Datenraten für den Upstream liegen hier bei 100 beziehungsweise 200 Mbit/s.

Auffällig: Während die Telekom beim 100er-Anschluss per Glasfaser den Upstream nicht in voller Höhe garantieren will (45 von 50 Mbit/), verspricht sie beim Giga-Tarif, dass 200 von 200 Mbit/s möglich sind. Allerdings: Magenta Zuhause Giga kostet monatlich stolze 79,95 Euro – ohne Magenta TV. Den Preis hatte die Telekom vor mehr als einem Jahr zwar auf dieses Niveau gesenkt, gleichzeitig aber auch den Upstream reduziert. Zuvor waren es 500 Mbit/s.

