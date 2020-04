Telekom testet neue 5G-Methode: Doch keine UMTS-Abschaltung?

Das Verfahren, das die Telekom einsetzt, nennt sich DSS. Die Abkürzung steht für Dynamic Spectrum Sharing. Was sperrig klingt, ist nichts anderes als eine dynamische Entscheidung des Netzes, eine Mobilfunkfrequenz für LTE oder 5G zu nutzen – je nachdem, was gerade gebraucht wird. Verfügbar sind beide Netze. Damit könnte der Telekom 5G Ausbau in der Fläche schneller vonstattengehen.

Alles zu DSS 5G per Software-Update: So wird es möglich

Wie der YouTuber Tobske (Tobias Dirking) herausgefunden hat, hat die Telekom (mindestens) einen ersten Standort mit DSS ausgestattet. Dirking hatte in den vergangenen Monaten bereits mehrere Entdeckungen in den deutschen Mobilfunknetzen rund um 5G gemacht.

An dem Standort im rheinland-pfälzischen Wittlich hat die Telekom den Beobachtungen zufolge auf den bisherigen UMTS-Frequenzen um 2100 MHz einen entsprechenden Test gestartet. Hier hatte Dirking zunächst einen LTE-Standort im LTE Band 1 ausgemacht. Bei weiteren Tests stellte er aber fest, dass in Wittlich auch 5G auf diesen Frequenzen sendet – und das offenbar über die bisherigen Antennen des Telekom-Netzes. Bislang war es notwendig für 5G auf Frequenzen um 3,5 GHz neue Antennen aufzubauen.

Telekom nutzt mehr Spektrum als gewöhnlich

Der Service-Mode des verwendeten Testgerätes offenbarte aber noch weitere Besonderheiten: Normalerweise kann die Telekom derzeit im UMTS-Spektrum von 2100 MHz ein Frequenzspektrum von 2 x 9,9 MHz nutzen. Zum Einsatz in Wittlich kommen aber 2 x 15 MHz. Ab 2020 kann die Telekom über 2 x 20 MHz Spektrum verfügen. Dann gelten die neuen, im vergangenen Sommer ersteigerten Frequenzen.

„Meine Vermutung ist, dass die Konfiguration so oder ähnlich wie in Wittlich ab 2021, oder sobald die Telekom ihr volles neu erworbenes Spektrum nutzen darf, in ganz Deutschland an den Start gehen wird“, so Dirking. Woher die zusätzlichen Frequenzen im Test stammen, kann auch er nur spekulieren. „Die Vermutung liegt nahe, dass die Telekom sich von einem anderen Netzprovider Spektrum ausgeliehen hat, um mehr als 10 MHz Spektrum einsetzen zu dürfen.“

UMTS läuft weiter – Telekom 5G für die Fläche

Neben den 15 MHz Spektrum LTE/5G sendet die Telekom weiter auch UMTS an diesem Standort. „Zusätzlich zu den 15 MHz wurden 5 MHz beansprucht, wovon 2,5 MHz in den 15 MHz Block mit reinragen, um 3G zu gewährleisten“, klärt der Youtuber weiter auf. „In meinem Test lief das stabil, 11 bis 13 MBit/s waren normal und auch 3G-Telefonie war kein Problem“, sagte er gegenüber inside digital. Deutlich höhere Datenraten erreichte er natürlich bei 5G: Bis zu 288 Mbit/s im Downstream konnte er im Test messen. Die UMTS-Versorgung bleibt damit erst einmal gewährleistet. Mittelfristig soll UMTS bei der Telekom aber abgeschaltet werden.

Ein Austausch der Antennen, wie es beim bisherigen 5G-Frequenzband der Fall ist, ist beim DSS-Verfahren nicht notwendig. Die Umstellung erfolgt per Software. Allerdings: Aufgrund des deutlich geringeren Frequenz-Spektrums gegenüber den bisherigen 5G-Frequenzen lassen sich auch keine Gigabit-Datenraten erreichen. Dafür erfolgt der 5G-Ausbau deutlich schneller. Und: Die Reichweiten der 5G-Sender sind aufgrund der Frequenz-Eigenschaften größer als bei den bisherigen Frequenzen.

Eine Anfrage unsererseits zu den Plänen bei der Telekom blieb bisher unbeantwortet.